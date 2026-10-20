كالديرون يفتح النار على تيباس: لو كنت رئيسًا للنادي لما طالبت بإقالته

تحدث رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، عن الأزمة بين النادي ورابطة الدوري الإسباني، في ظل الخلافات المتعلقة برئيس الرابطة خافيير تيباس، مؤكدًا أنه لم يكن سيطالب بإقالته لو كان لا يزال في منصبه داخل النادي الملكي.

وقال كالديرون، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس»، تقديم الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «Modern MTI»: «تيباس لا يريد أن يبرهن بطريقة يريدها ريال مدريد، وهو ما أثار الأزمة والمشاكل».

وأضاف: «لو كنت رئيسًا لريال مدريد، لما طالبت بإقالة تيباس من منصبه».

وتطرق كالديرون إلى الجدل التحكيمي في الدوري الإسباني، موضحًا أن الحكام دائمًا ما يكونون موضع شك ويتعرضون للانتقادات، مشددًا على أهمية الابتعاد عن الحديث عن التحكيم والتركيز على المباريات ومنافسات الليجا.