بعد أزمة مباراة الأرجنتين.. أضا يكشف تفاصيل عقوبات فيفا ضد حسام وإبراهيم وزيكو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا تفاصيل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بحق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، إلى جانب اللاعب مصطفى زيكو.



وأوضح محمد طارق أضا عبر برنامج الماتش، على قناة صدى البلد، أن قرارات لجنة الانضباط تضمنت إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن لمدة 3 مباريات لكل منهما، فيما تقرر إيقاف مصطفى زيكو لمدة 5 مباريات.

وأضاف أضا، إن التوأم سيغيب عن 3 مباريات في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وهي:

مصر أمام مالاوي.

مالاوي أمام مصر.

أنجولا أمام مصر.

وأشار أضا إلى أن عقوبة مصطفى زيكو، التي تصل إلى 5 مباريات، قد تحرمه من المشاركة في المواجهات التالية:

مصر أمام مالاوي.

مالاوي أمام مصر.

أنجولا أمام مصر.

مصر أمام جنوب السودان.

أي مباراة ودية دولية يخوضها منتخب مصر قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية.