اليوم.. منتخب مصر يواجه المغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا للصالات

يواجه منتخب مصر منافسه المغرب اليوم في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات المغرب 2026.

وسيواجه المنتخب المغربي، صاحب الأرض وحامل اللقب، نظيره المصري في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، بينما يلتقي المنتخب الأنغولي مع نظيره الجزائري -الذي يشارك في البطولة لأول مرة، وستُقام المباراتان في قاعة "مولاي عبد الله" الرياضية بالرباط.

يدخل منتخب المغرب المربع الذهبي وهو في حالة فنية ممتازة، بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته الثلاث ضمن المجموعة الأولى دون أن تتلقى شباكه أي هدف. وسجل رجال المدرب هشام دكيك 17 هدفاً خلال انتصاراتهم على الجزائر وزامبيا وليبيا.

أما منتخب مصر، فسيسعى للتعويض بعد أن اختتم مشواره في دور المجموعات بهزيمة أمام أنغولا بنتيجة 4-2. وكان "الفراعنة" قد حققوا قبل ذلك انتصارين على تنزانيا وموزمبيق، مما ضمن لهم التأهل إلى نصف النهائي.

وفي المباراة الأولى ليوم الاثنين، يلتقي منتخبا أنغولا والجزائر في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة. وتدخل أنغولا اللقاء بمعنويات عالية بعد أدائها القوي في ختام دور المجموعات، حيث نجحت في قلب تأخرها بهدفين أمام مصر لتفوز في النهاية بنتيجة 4-2.

من جانبها، قدمت الجزائر أداءً لافتاً في أول مشاركة لها في البطولة؛ فبعد خسارتها أمام المغرب وتعادلها مع ليبيا، تمكن "محاربو الصحراء" من حجز مقعدهم في نصف النهائي بفضل فوزهم بنتيجة 7-4 على زامبيا في مباراتهم الأخيرة ضمن المجموعة الأولى.

وسيتواجه الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية يوم الأربعاء، بينما سيلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث.