إنجاز عالمي جديد.. منتخب رجال الطائرة يتأهل إلى كأس العالم 2027 ببولندا

تلقى الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB)، يؤكد تأهل منتخب مصر الأول للرجال إلى منافسات كأس العالم 2027، المقرر إقامتها في بولندا، لينضم الفراعنة إلى قائمة المنتخبات المتأهلة للمشاركة في الحدث العالمي المرتقب.

ورحب الاتحاد الدولي، في خطابه الموجه إلى الاتحاد المصري، بمشاركة المنتخب الوطني في البطولة، التي تشهد منافسة نخبة منتخبات العالم على اللقب، فيما أشار إلى اكتمال إجراءات التأهل ضمن قائمة تضم 32 منتخبًا مشاركًا في المنافسات.

من جانبه، أعرب المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن سعادته بتأهل منتخب الرجال إلى كأس العالم 2027، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مسيرة المنتخب الوطني، ويعكس حجم الطموحات التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها على المستوى الدولي.

وقال قمر: «التأهل إلى كأس العالم إنجاز مهم للكرة الطائرة المصرية، ويمثل مسؤولية كبيرة على عاتقنا لمواصلة العمل وتوفير أفضل الظروف أمام المنتخب الوطني، حتى يكون قادرًا على الظهور بصورة مشرفة في هذا المحفل العالمي».

وأضاف: «هدفنا لا يقتصر على مجرد المشاركة، وإنما نسعى إلى إعداد منتخب قوي قادر على المنافسة وتقديم مستويات تليق باسم مصر وتاريخها في الكرة الطائرة، ونثق في قدرات لاعبينا والجهاز الفني على بذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة».

وأكد رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن مجلس الإدارة يضع دعم المنتخبات الوطنية وتطوير مستوى اللاعبين ضمن أولوياته، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جميع عناصر المنظومة من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في البطولات القارية والعالمية.

ويمثل التأهل إلى مونديال 2027 محطة جديدة في مسيرة منتخب مصر للرجال، وفرصة للاحتكاك بأقوى مدارس الكرة الطائرة عالميًا، في إطار الاستعداد لتقديم مشاركة قوية تعكس تطور اللعبة في مصر وتطلعات الجماهير المصرية.