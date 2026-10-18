يونس إبراهيم يتابع الحساب الرسمي لمنتخب مصر.. واتحاد الكرة يكثف تحركاته لضمه لمعسكر نوفمبر

بدأ يونس إبراهيم، لاعب برايتون الإنجليزي، متابعة الحساب الرسمي لمنتخب مصر عبر إنستجرام، في خطوة لفتت أنظار الجماهير، بالتزامن مع تحركات اتحاد الكرة لإقناع اللاعب بارتداء قميص الفراعنة خلال الفترة المقبلة، واستهداف ضمه لمعسكر المنتخب في نوفمبر المقبل.

منتخب مصر

ويُعد يونس إبراهيم من المواهب الشابة في صفوف برايتون، ويحمل أربع جنسيات هي المصرية والإنجليزية والمغربية والأسترالية، وهو ما يمنحه عدة خيارات على مستوى تمثيل المنتخبات الوطنية.

ويشارك اللاعب في صفوف فريق برايتون تحت 21 عامًا، بعد ما تدرّج في فرق الناشئين بالنادي الإنجليزي.

وتكثف إدارة الاستكشاف باتحاد الكرة اتصالاتها باللاعب خلال الفترة الحالية، في محاولة لإقناعه بتمثيل منتخب مصر وإنهاء الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لإمكانية انضمامه إلى معسكر نوفمبر. وتبقى موافقة اللاعب وحسم موقفه الدولي من الملفات المهمة قبل إتمام الخطوة، فيما تترقب الجماهير المصرية تطورات المفاوضات وإمكانية رؤية الموهبة الشابة بقميص الفراعنة.