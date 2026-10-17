ناقد رياضي يكشف تفاصيل عقوبة ناصر منسي وموقفه من مواجهة بترول أسيوط

أكد الناقد الرياضي إسلام مهدي أن ناصر منسي، مهاجم الزمالك، كان يشعر خلال الفترة الماضية بأنه الأحق بالمشاركة مع الفريق، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة انتهت بعد تقبل اللاعب العقوبة وتقديم اعتذار للجهاز الفني وزملائه.

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وقال إسلام، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "ناصر منسي كان يرى خلال الفترة الماضية أنه الأحق بالمشاركة مع الفريق".

وأضاف: "كانت هناك حالة غضب من الجماهير اتجاه اللاعب، التي كانت ترى أن وزن اللاعب زائد".

وتابع: "غرامة ناصر منسي قد تصل إلى ربع مليون جنيه، واللاعب تقبل العقوبة واعتذر للجهاز الفني وزملائه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "معتمد جمال يجيد التعامل مع لاعبي الزمالك بشكل جيد، واللاعب سيكون متواجدًا في مباراة بترول أسيوط المقبلة بشكل طبيعي، والأزمة انتهت".