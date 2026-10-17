كواليس أزمة ناصر منسي مع معتمد جمال

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن أزمة ناصر منسي، مهاجم الزمالك، مع معتمد جمال، المدير الفني للفريق، تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، لتنفجر عقب تسجيل اللاعب هدف الفوز أمام الجيش الرواندي في ذهاب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

ناصر منسي

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "شرارة الأزمة اندلعت عندما سجل ناصر منسي هدف فوز الزمالك على الجيش الرواندي في الدقيقة 90 من مباراة الفريقين أمس، في ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "ناصر منسي خرج عن النص، وألقى قميص الزمالك أرضًا، وتوجه بعصبية تجاه دكة البدلاء ومدربه معتمد جمال".

وتابع: "لاعبو الزمالك نجحوا في احتواء الموقف داخل أرض الملعب، وأحاطوا باللاعب بقيادة عمر جابر للاحتفال بهدفه في مرمى الجيش الرواندي".

وأوضح: "أزمة ناصر منسي مع معتمد جمال بدأت منذ أسابيع، عندما أصبح اللاعب المهاجم الثالث في الفريق، وخرج من حسابات المدرب".

وأشار إلى أن معتمد جمال وضع ناصر منسي بديلًا في عدة مباريات لحسام أشرف وأحمد شريف، وانتقد أداءه أكثر من مرة، وهو ما أغضب اللاعب، خاصة في ظل تألقه قبل فترة التوقف الدولي.

واختتم: "عدم مشاركة ناصر منسي أساسيًا في القمة 133، رغم ابتعاد حسام أشرف عن التشكيلة الأساسية، أثار الاحتقان بين اللاعب ومدربه، وتصاعد التوتر بين الطرفين، قبل أن يخرج منسي عن النص عقب تسجيل هدف الفوز أمام الجيش الرواندي، ويبصق على الأرض ويلقي قميص الزمالك في حالة من العصبية الشديدة".