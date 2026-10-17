ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة إشبيلية.. عودة ميليتاو

كشف ريال مدريد عن قائمة لاعبيه استعدادًا لاستضافة إشبيلية، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، في مباراة يسعى خلالها الفريق الملكي لحصد ثلاث نقاط جديدة في سباق الليجا.

وتتصدر عودة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو المشهد، بعدما غاب قرابة ستة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في أبريل الماضي، ليعود إلى حسابات المدير الفني جوزيه مورينيو قبل سلسلة من المواجهات المهمة.

في المقابل، يفتقد ريال مدريد خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف، بعد تأكيد استمرار العقوبة الموقعة عليه لأربع مباريات، على خلفية طرده في مواجهة فياريال.

ووفقًا للقائمة المعلنة عبر الموقع الرسمي لريال مدريد، جاءت الاختيارات كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، خافي نافارو.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، دين هويسين، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريلا، ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، برناردو سيلفا، تياجو.

خط الهجوم: إندريك، كيليان مبابي، كارلوس إسبى، إبراهيم دياز، يان ديوماندي.

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو المباراة، التي تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.