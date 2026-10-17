جديد في الزمالك.. مران وحيد لمواجهة بترول أسيوط وغموض مصير ناصر منسي

تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق الجيش الرواندي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

بدأت بعثة نادي الزمالك في مغادرة رواندا في ساعة متأخرة من اليوم وتصل القاهره يوم الأحد القادم قبل مواجهة بترول أسيوط في برج العرب يوم الثلاثاء القادم

ويناقش جهاز الزمالك إمكانيه ضم ناصر منسي من عدمه لقائمة مباراة بترول أسيوط بعد التصرف غير اللائق عقب مباراة الجيش الرواندي

ويتواجد المدرب العام الأجنبي في القاهره رفقه حسام الزناتي لدراسه عناصر الفريق بشكل جيد وسيكون متواجد في الجهاز فور الإعلان عن تولي الزناتي المهمه يشكل رسمي

وسيستعيد الزمالك محمد السيد ومحمد إبراهيم بعد مباراه بترول أسيوط بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلي الموضوع

وسيتدرب فريق الزمالك اليوم بالجيم اليوم داخل فندق الإقامة في رواندا