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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يدافع عن ناصر منسي: أخطأ ويجب أن يعاقب دون ذ.بحه معنويا

ميدو
ميدو
سارة عبد الله

دافع أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الجدل المثار حوله، مؤكدًا أهمية اللاعب للفريق الأبيض، وضرورة عدم المبالغة في انتقاده رغم الخطأ الذي ارتكبه.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «إلى جمهور الزمالك، ناصر منسي أخطأ ويجب أن يعاقب، لكن لا يتم ذبحه.. احذروا سيحاولوا اغتياله معنويا!!! ناصر منسي مهم جدا للفريق ولاعيب مهذب».

وجاءت تصريحات ميدو عقب تألق ناصر منسي في مواجهة الزمالك أمام الجيش الرواندي، بعدما سجل هدف الفوز للفريق الأبيض في الدقيقة 89، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا خارج الديار.

الزمالك يهزم الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح ناصر منسي في تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 89، ليمنح الزمالك أفضلية قبل مواجهة العودة، التي يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، في إطار سعي الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية في مختلف البطولات.

أحمد حسام ميدو ناصر منسي الزمالك

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