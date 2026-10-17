تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول.. سيموني يجري تغييرات واسعة

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة إسبانيول، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، على ملعب "RCDE".

وشهد التشكيل تغييرات واسعة من جانب سيميوني، في ظل ضغط المباريات، مع إراحة عدد من العناصر الأساسية، أبرزهم ماركوس يورينتي، وجوليان ألفاريز، إلى جانب الدفع بالوافد الجديد أديمولا لوكمان والمهاجم جوناثان ديفيد منذ البداية.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: مارك بوبيل، كوتي روميرو، ديفيد هانكو، داني مارتينيز.

خط الوسط: مورتن هيولماند، بابلو باريوس، كانج إن لي.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، جوناثان ديفيد، جوليانو سيميوني.

ويخوض أتلتيكو اللقاء بهدف مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري، بينما يسعى إسبانيول لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه وتحقيق نتيجة تساعده على تحسين موقفه في جدول الترتيب.