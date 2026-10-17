بسبب الأخطاء التحكيمية.. بيان رسمي صادر عن لجنة إدارة النادي الإسماعيلي

أصدرت لجنة إدارة النادي الإسماعيلي بياناً رسمياً أعربت فيه عن بالغ استيائها واستنكارها للخطأ التحكيمي الجسيم الذي ارتكبه الحكم المساعد خلال مباراة الفريق أمام نادي السكة الحديد، والذي ترتب عليه حرمان الإسماعيلي من فوز مستحق وثلاث نقاط غالية.

وأكدت اللجنة أنها قررت التقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، للمطالبة بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع المطالبة بعدم إسناد أي مباريات مستقبلية للنادي الإسماعيلي إلى الحكم المساعد المسؤول عن هذا الخطأ.

وشددت على أن النادي الإسماعيلي لن يقبل تكرار الأخطاء التحكيمية منذ بداية الموسم الرياضي والمؤثرة في نتائج مبارياته، ولن يتهاون في الدفاع عن حقوقه المشروعة، خاصة في ظل ما تعرض له الفريق خلال المواسم السابقة من أخطاء تحكيمية متكررة، كان لها بالغ الأثر في مسيرته، وأسهمت في حرمانه من الاستمرار بالدوري الممتاز.

وأكدت اللجنة أن احترام منظومة التحكيم لا يتعارض مع حق النادي في المطالبة بالعدالة التحكيمية وحماية حقوقه، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.