مواعيد مباريات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 إلى الملاعب العالمية التي تستضيف مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية وسط ترقب لمباريات كبار الأندية الأوروبية الساعية لمواصلة المنافسة على الألقاب.

وتتصدر المشهد مواجهة ريال بيتيس أمام برشلونة ضمن منافسات الدوري الإسباني إلى جانب القمة المرتقبة التي تجمع بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني فيما يخوض ليفربول اختبارا أمام برينتفورد ويصطدم مانشستر سيتي بإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تشهد منافسات اليوم مواجهات مهمة في الدوريات الإيطالي والفرنسي والتركي والسعودي والإماراتي، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

كافا ضد يانج أفريكانز – الساعة 3 عصرا.

أفريكان ستارز ضد أورلاندو بايريتس – الساعة 4 عصرا.

مازيمبي ضد النادي الأفريقي – الساعة 4 عصرا.

سان بيدرو ضد نواذيبو – الساعة 7 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ضد تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1.

برينتفورد ضد ليفربول – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

فولهام ضد هال سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4.

مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2.

فياريال ضد إلتشي – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5.

ريال بيتيس ضد برشلونة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

إيرزوروم سبور ضد أيوب سبور – الساعة 1:30 ظهرا.

آميد سبورتيف ضد قونية سبور – الساعة 4 عصرا.

جنتشلربيرليجي ضد جالاتا سراي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6.

فناربخشة ضد ألانيا سبور – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نيوم ضد الاتفاق – الساعة 6:40 مساءً، على قناة ثمانية.

الدرعية ضد التعاون – الساعة 9 مساء على قناة ثمانية.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فينيسيا ضد نابولي – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv.

بولونيا ضد إنتر ميلان – الساعة 7 مساء على قناة stc tv.

روما ضد جنوى – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستراسبورج ضد باريس سان جيرمان – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

ليل ضد بريست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

تروا ضد لانس – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

إيلفيرسبيرج ضد أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا.

هامبورج ضد شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا.

شالكه 04 ضد ماينتس – الساعة 4:30 عصرا.

أونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا.

فيردر بريمن ضد بادربورن – الساعة 4:30 عصرا.

بايرن ميونخ ضد لايبزيج – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

النصر ضد حتا – الساعة 4:05 عصرا على قناة أبوظبي الرياضية.

شباب الأهلي دبي ضد العين – الساعة 6:45 مساء على قناة أبوظبي الرياضية.