نجم الدوري على رادار الأهلي.. إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل صفقة جديدة

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن دخول محمود ممدوح، مهاجم فريق مودرن سبورت وهداف الدوري، ضمن قائمة المرشحين للانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب وتأثيره مع فريقه.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمود ممدوح يتواجد ضمن قائمة المرشحين للانتقال إلى الأهلي، مشيرًا إلى أن استمرار اللاعب بالمستوى نفسه من الأداء والتأثير قد يقربه بقوة من الانضمام إلى القلعة الحمراء.

وأضاف: «لو استمر على نفس المستوى والتأثير، ممكن بنسبة كبيرة جدًا جدًا جدًا ينتقل للأهلي».

وتأتي هذه التصريحات في إطار الحديث عن تحركات الأهلي المحتملة لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة، استعدادًا للفترات المقبلة، مع متابعة عدد من اللاعبين الذين يقدمون مستويات لافتة في الدوري المصري.

الأهلي يستعد لمواجهة كيتارا الأوغندي

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مواجهة العودة في القاهرة، ومواصلة مشواره في البطولة القارية والمنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وكيتارا الأوغندي يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة، حيث يطمح الفريق الأحمر إلى حسم التأهل ومواصلة مشواره الإفريقي بنجاح.