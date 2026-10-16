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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقترب من حسم تجديد عقد محمد هاني

محمد هانى
محمد هانى
يمنى عبد الظاهر

اقترب النادي الأهلي من حسم ملف تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، في ظل رغبة متبادلة بين الطرفين في استمرار اللاعب ضمن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وكشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن ملف تجديد عقد محمد هاني وصل إلى مراحله الأخيرة، مشيرًا إلى أن نسبة اقتراب الأهلي من حسم الاتفاق مع اللاعب تبلغ نحو 90%.

وأوضح أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد محمد هاني قد يتم بنسبة كبيرة عقب عودة بعثة الأهلي من أوغندا، في ظل التحركات الجارية لإنهاء الملف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن محمد هاني لديه رغبة قوية في الاستمرار مع النادي الأهلي، وهو الأمر نفسه الذي تسعى إليه إدارة النادي، التي تتمسك ببقاء اللاعب نظرًا لأهميته داخل صفوف الفريق.

وأشار أمير هشام إلى أن محمد هاني كان من أبرز نجوم الأهلي خلال مواجهة الزمالك الأخيرة في مباراة القمة، بعدما قدم أداءً مميزًا نال بسببه إشادة كبيرة من الجهاز الفني وإدارة الكرة.

وأكد أن إدارة الأهلي تسعى بقوة للحفاظ على خدمات الظهير الأيمن، باعتباره أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق، في إطار خطة النادي للحفاظ على القوام الأساسي ومواصلة المنافسة على البطولات خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن ملف التجديد، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن استمرار محمد هاني مع الأهلي، حال الانتهاء من الاتفاق على كافة التفاصيل.

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