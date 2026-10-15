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تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام كيتارا الأوغندي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام كيتارا الأوغندي

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

 كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن وجود تغييرات بالجملة في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم، خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، المقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في إراحة عدد من العناصر الأساسية ومنح الفرصة لبعض اللاعبين.

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام كيتارا الأوغندي 

وأكد المصدر أن الحسين عموتة كان يرغب في إراحة المغربي أشرف داري بسبب معاناته من بعض الآلام، لكنه في الوقت نفسه يسعى إلى تثبيت ثنائية ياسين مرعي وأشرف داري في قلب الدفاع خلال الفترة الحالية، وهو ما يجعل موقف اللاعب من المشاركة محل تقييم قبل المباراة.

وأضاف المصدر أن محمد الشناوي سيعود للمشاركة أساسيًا بدلًا من مصطفى شوبير في مباريات الكونفدرالية الإفريقية، ضمن خطة الجهاز الفني للتعامل مع البطولة ومنح الحارس الأساسي فرصة الظهور في المواجهات القارية.

وأوضح أن علي محمود مرشح للمشاركة بدلًا من إمام عاشور، مع استمرار أكرم توفيق في التشكيل الأساسي، بينما يفاضل الجهاز الفني بين أحمد رضا وعمر الساعي للدفع بأحدهما في وسط الملعب على حساب مروان عطية، في إطار التغييرات المنتظرة على تشكيل الفريق.

وأشار المصدر إلى أن منصف بقرار مرشح للظهور في التشكيل الأساسي أمام كيتارا، إلى جانب طاهر محمد طاهر، في ظل رغبة عموتة في إراحة بعض اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية خلال المباريات الماضية، وتجنب تعرضهم للإجهاد مع تلاحم المنافسات.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق التوازن بين المنافسة على الفوز في بداية مشوار الأهلي بالكونفدرالية، والحفاظ على جاهزية اللاعبين، خاصة مع ضغط المباريات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

الأهلي كيتارا الأوغندي كيتارا عموتة الحسين عموتة الكونفدرالية

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