لم يعد السؤال الذي يستحق أن نتوقف أمامه هو: كم ساعة نقضيها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بل أصبح السؤال الأكثر أهمية: ماذا تفعل بنا هذه الساعات؟ ومن الذي يحدد لنا ما نراه خلالها؟

نحن لا نتعامل مع مواقع التواصل باعتبارها مجرد مساحات مفتوحة ننشر فيها ونقرأ ونتفاعل ، بل أصبحنا أمام أنظمة ذكية ترصد سلوكنا الرقمي، وتتعرف على اهتماماتنا من خلال ما نشاهده، وما نتوقف أمامه، وما نشاركه، وما نعلّق عليه، بل وحتى المحتوى الذي نتجاوزه أو نعود إليه مرة أخرى.

وبناءً على هذه البيانات، تحاول المنصات التنبؤ بما قد يجذب انتباهنا، ثم تعيد ترتيب المحتوى الذي يظهر أمامنا. وبذلك لم يعد ظهور المنشورات مجرد ترتيب عشوائي أو عرض لكل ما ينشره الأصدقاء والحسابات التي نتابعها، وإنما أصبح نتيجة لعملية انتقاء وترشيح مستمرة.

والأكثر أهمية أن هذا الانتقاء لا يؤثر فقط في ما نشاهده، بل قد يؤثر في الموضوعات التي تستحوذ على اهتمامنا، والقضايا التي نمنحها وقتًا من تفكيرنا، والأشخاص الذين نستمع إليهم، وحتى الطريقة التي نكوّن بها انطباعاتنا عن الأحداث.

الخوارزمية لا تفرض عليك رأيًا بالضرورة.. لكنها قد تختار لك البيئة التي يتكوّن فيها رأيك.

وهذه نقطة جوهرية في فهم التحولات التي يشهدها الإعلام الرقمي؛ لأن التأثير الإعلامي لم يعد مرتبطًا فقط بمن ينتج الرسالة أو يملك وسيلة نشرها، بل أصبح مرتبطًا أيضًا بمن يمتلك القدرة على تحديد أي رسالة ستصل إلى الجمهور، ومتى تصل، وكم مرة تتكرر أمامه، وفي أي سياق تظهر.

لقد انتقلنا من مرحلة كان فيها المحرر الصحفي أو القائم بالاتصال يشارك في تحديد أولويات الجمهور، إلى مرحلة أصبحت فيها خوارزميات المنصات طرفًا مؤثرًا في ترتيب الأولويات الإعلامية. فالخبر الذي يتصدر شاشة هاتفك قد لا يكون بالضرورة الأهم من الناحية المجتمعية، وإنما قد يكون الأكثر قدرة على جذب التفاعل وفق معايير المنصة.

وهنا يظهر الفارق بين الأهمية الحقيقية للقضية، وقابليتها للانتشار الرقمي.

وهذا لا يعني أن كل محتوى واسع الانتشار يفتقر إلى القيمة، ولا أن كل ما تقترحه الخوارزميات ضار، لكنه يدعونا إلى التمييز بين الانتشار والحقيقة، وبين التفاعل والأهمية، وبين كثرة المشاهدات والتأثير الإيجابي.

من هنا تتغير طبيعة تشكيل الرأي العام.

في الإعلام التقليدي، كان الجمهور يتلقى الرسائل من مصادر محددة نسبيًا، وكان بإمكانه التعرف على هوية الوسيلة والجهة التي تقف وراء المحتوى. أما اليوم، فقد أصبح الفرد يتلقى مزيجًا متداخلًا من الأخبار والتحليلات والآراء ومقاطع المؤثرين والمحتوى الترفيهي والإعلانات، دون أن ينتبه دائمًا إلى طبيعة كل رسالة أو الهدف منها.

وتزداد المسألة تعقيدًا عندما يتعرض المستخدم لمحتوى يتوافق باستمرار مع اهتماماته ومواقفه السابقة. فقد يجد نفسه داخل مساحة رقمية تشبه أفكاره، وتكرر أمامه الآراء التي يميل إليها، وتقل فيها فرص الاحتكاك بوجهات نظر مختلفة. وهو ما يرتبط بمفهوم «فقاعة الترشيح» أي البيئة المعلوماتية التي قد تتشكل عندما تؤدي أنظمة التوصية إلى تضييق نطاق المحتوى الذي يتعرض له المستخدم

لكن من المهم ألا نتعامل مع هذا المفهوم باعتباره حقيقة مطلقة تنطبق على الجميع

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن ترتيب المعلومات وتكرارها ومنح بعضها مساحة أكبر من غيرها، كلها عوامل تستحق الدراسة؛ لأنها تسهم في تشكيل البيئة المنصاتية التي يتلقى الجمهور من خلالها المعرفة والأخبار.

وهنا لا بد أن نتوقف أمام مسئولية المنصات نفسها. فحين تصبح الخوارزميات جزءًا من عملية توزيع المعلومات، لا يمكن اعتبار قرارات تصميمها وترتيبها مسألة تقنية بحتة، بل تصبح لها أبعاد إعلامية واجتماعية وأخلاقية. ومن حق المستخدم أن يفهم، بدرجة معقولة من الوضوح، لماذا يظهر له محتوى معين، وكيف تؤثر تفضيلاته السابقة في ما يُعرض عليه، وما الخيارات المتاحة أمامه للتحكم في تجربته الرقمية

الإنسان ليس مجرد متلقٍ سلبي، ولا يمكن إعفاء المستخدم من مسئوليته عن طريقة تعامله مع ما يشاهده. فهناك فارق بين شخص يكتفي بتصديق أول منشور يراه، وشخص يتوقف ليسأل عن المصدر، ويبحث عن السياق، ويقارن بين أكثر من رواية، ويميز بين الخبر والرأي والإعلان.

المشكلة ليست في أن تقترح علينا التكنولوجيا محتوى يناسب اهتماماتنا، وإنما في أن نسمح لهذه الاقتراحات بأن تتحول إلى حدود لا نتجاوزها، وأن نخلط بين العالم الذي تعرضه لنا الشاشة والعالم الحقيقي بكل تنوعه واختلافه.

كما أن المؤسسات الإعلامية مطالبة بألا تترك المجال العام بالكامل لمنطق السباق على المشاهدات والتفاعلات، وأن تحافظ على دورها في تقديم المعلومات الموثوقة، وتفسير الأحداث، وفتح المجال أمام النقاش المتوازن، لا الاكتفاء بملاحقة الموضوعات الأكثر رواجًا.

وفي تقديري، فإن التحدي الحقيقي الذي نواجهه اليوم ليس أن تتطور الخوارزميات، فهذا أمر طبيعي في مسار التطور التكنولوجي، وإنما أن تتطور قدرتنا نحن على فهمها والتعامل معها بوعي.