وصل وفد من نادي الزمالك، يضم الدكتور محمد مهدي، أخصائي التغذية، ومحمد عبد الرحيم «ميشو»، إداري الفريق، والشيف شريف صابر، إلى الجزائر؛ للانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة قبل سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا.

وفد الزمالك يصل الجزائر للترتيب لمباراة المولودية في دوري الأبطال

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر صباح الثلاثاء المقبل، على أن يترأس البعثة المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، على ستاد علي عمار بالجزائر، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على الإفريقي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الأبيض أول 3 نقاط في دور المجموعات، ويعتلي صدارة المجموعة بالتساوي مع مولودية الجزائر، بنفس الرصيد من النقاط.