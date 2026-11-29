أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك ويانج أفريكانز التنزاني، المقرر إقامتها يوم 19 ديسمبر المقبل على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

عبد العزيز بوه حكماً لمباراة الزمالك ويانج أفريكانز

وأسند «كاف» إدارة المباراة إلى الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، ويعاونه المالي موديبو ساماكي مساعدًا أول، ومواطنه الحاجي بيراما كوني مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى المالي سوري إبراهيم كيتا مهام الحكم الرابع.

وتقرر تعيين الموريتاني أحمد امتياز هيرالال حكمًا لتقنية الفيديو «VAR»، ويعاونه المالي عثمان دياكاتي.

كما اختار الاتحاد الأفريقي الجنوب سوداني سيبيت ليبراتو بيجي مراقبًا للمباراة، والنيجيري فيث أووجيارين إيرابور مراقبًا للحكام.

وكان فريق الزمالك فاز على الإفريقي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الأبيض أول 3 نقاط في دور المجموعات ليعتلي صدارة المجموعة بالتساوي مع مولودية الجزائر بنفس الرصيد من النقاط.