تلقي مجلس الوزراء دعم ومساندة لجهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وقام هشام طلعت مصطفى، بزيادة تبرعه لمتضرري حادث دائري الوراق الي 30 مليون جنيه ضمن المبلغ الذي أعلنت عنه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم .

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لرجال الأعمال على هذه المبادرة الكريمة، لمساندة أسر ضحايا ومصابي الحادث.

وقالت الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع لحظة بلحظة جميع الإجراءات والخطوات بشأن حادث الطريق الدائري.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال مؤتمر صحفي للحكومة اليوم، أن الوزارة قدمت الدعم النفسي ودعم بنوك الدم وإعداد الأسر في الحادث والمستشفيات وزيارات للمصابين بالمستشفيات وتخصيص رقم ساخن وغرف عمليات لتلقي الاستفسارات حيث تلقت ٨٥ مكالمة هاتفية من المصابين وأسرهم.