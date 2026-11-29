في اللحظات التي تتوقف فيها الكلمات عن التعبير، وتصبح الثواني الفاصلة بين الحياة والموت، تنكشف معادن البشر على حقيقتها؛ فهناك من يتراجع خوفاً، وهناك من يقف متفرجاً، وهناك من يرفع هاتفه المحمول ليوثق المأساة، وهناك آخرون لا يعرفون طريقاً سوى طريق النجدة، فيلقون بأنفسهم إلى قلب الخطر لإنقاذ إنسان لا يعرفونه، ولا تربطهم به صلة قرابة أو مصلحة. وبين هذه المشاهد المتناقضة تتجلى حقيقة المجتمعات، وتظهر القيم التي تسكن نفوس أبنائها.

ولعل ما شهدته منطقة الوراق في حادث اشتعال ناقلة المواد البترولية على الطريق الدائري، يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، كان أحدث المشاهد التي أعادت طرح سؤال مهم: ماذا يحدث للمصريين عندما تقع الكارثة؟ وكيف يتحول المواطن البسيط، في لحظة واحدة، إلى جندي في معركة إنقاذ الأرواح؟

فبين ألسنة اللهب التي امتدت إلى السيارات، ومشاهد الرعب التي عاشها العالقون، برزت وجوه أخرى للحكاية؛ وجوه لم تستسلم للمشهد المأساوي، ولم تكتفِ بمشاهدة النيران، وإنما اندفعت للمساعدة ومحاولة إنقاذ المحاصرين. شباب اقتربوا من دائرة الخطر، وحاولوا انتشال العالقين ومساعدة المصابين، رغم ما يحيط بالمكان من نيران ومخاطر، حتى إن بعض المتطوعين تعرضوا للإصابة خلال محاولات النجدة.

وعلى أبواب المستشفيات، كان المشهد أكثر إنسانية؛ مواطنون يتوافدون للتبرع بالدم، وشباب يصطفون أمام بنوك الدم، وأشخاص لا يعرفون أسماء المصابين ولا وجوههم، لكنهم يعرفون جيداً أن هناك إنساناً يحتاج إلى قطرة دم قد تكون سبباً في بقائه على قيد الحياة. لم ينتظر هؤلاء دعوة شخصية، ولم يسألوا عن هوية من يحتاج إلى المساعدة؛ فقد كان النداء إنسانياً، وكانت الاستجابة بحجم النخوة المصرية.

إن مشهد مواطن يقف في طابور التبرع بالدم لإنقاذ غريب، أو شاب يخاطر بحياته وسط النيران لإنقاذ عالق، ليس مجرد لقطة عاطفية عابرة، بل هو تعبير عميق عن ثقافة اجتماعية متجذرة، وعن معدن أصيل لا تستطيع ضغوط الحياة أن تطمسه. ولعل المأساة، رغم قسوتها وفداحة خسائرها، كشفت مرة أخرى أن في هذا الوطن قلوباً لا تزال تنبض بالرحمة، وأيدياً تمتد للنجدة قبل أن تسأل عمن يحتاج إليها.

لكن مشهد الوراق لا ينبغي أن نقرأه باعتباره واقعة منفصلة، أو بطولة وليدة اللحظة؛ فالتاريخ المصري، القريب والبعيد، حافل بمواقف تؤكد أن الشهامة ليست استثناءً في شخصية المصريين، وإنما سمة تتجدد كلما استدعت الظروف ظهورها.

ولعل جائحة كورونا كانت واحدة من أبرز المحطات الحديثة التي كشفت هذا المعدن. ففي الوقت الذي اجتاح فيه الخوف العالم، وأغلقت المؤسسات أبوابها، وواجهت البشرية عدواً خفياً لا يفرق بين غني وفقير، ظهرت في مصر صور متعددة من التكاتف والتضامن، وأثبتت الأزمة أن المجتمع لا يقوم على المؤسسات وحدها، وإنما على ضمير أفراده أيضاً.

كان المعلم المصري حاضراً في تلك المعركة بطريقته الخاصة؛ لم يتخلَّ عن تلاميذه رغم إغلاق المدارس، بل سارع كثيرون إلى استخدام وسائل التواصل والمنصات التعليمية لشرح الدروس، ومتابعة الطلاب، والإجابة عن أسئلتهم، وطمأنتهم وسط أجواء الخوف والارتباك. كان المعلم يدرك أن رسالته لا تنتهي عند جدران الفصل الدراسي، وأن الطالب في وقت الأزمة يحتاج إلى من يمده بالعلم والطمأنينة معاً.

وفي المستشفيات، وقف الأطباء وأطقم التمريض في الصفوف الأولى، يواجهون عدوى خطيرة، ويعملون لساعات طويلة في ظروف قاسية، بينما كانوا يدركون أن كل مريض أمامهم إنسان له أسرة تنتظر عودته. واجهوا احتمالات الإصابة والموت، وتحملوا ضغوطاً نفسية وجسدية هائلة، ولم يكن ممكناً أن تستمر منظومة المواجهة دون تضحياتهم.

وكان رجال الشرطة يسهرون الليالي لحفظ الأمن وتنظيم الحركة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، فيما شاركت القوات المسلحة في جهود الدولة لمواجهة تداعيات الجائحة، من أعمال التطهير والتعقيم، إلى دعم جهود توفير المستلزمات الوقائية، وفتح خطوط إنتاج للكمامات والمطهرات، في صورة جسدت تكامل مؤسسات الدولة في مواجهة خطر يهدد الجميع.

ولم يكن المواطن العادي أقل حضوراً في تلك الملحمة؛ فهناك من تكفل بأسر فقدت مصادر دخلها، ومن وفر الطعام والدواء لجيرانه، ومن ساند كبار السن، ومن قدم المساعدة لمن اضطروا إلى البقاء في منازلهم. كانت البيوت تتبادل العون، وكانت الأحياء تتحول إلى شبكات صغيرة من التضامن، وكان كثير من المصريين يكتشفون أن حماية المجتمع تبدأ من حماية الإنسان القريب منهم.

وإذا عدنا إلى صفحات التاريخ، فسنجد أن هذه الروح ليست وليدة الأزمات الصحية أو حوادث الطرق، بل هي امتداد لوجدان تشكل عبر عقود طويلة من المحن والتحديات. ففي حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، لم تكن البطولة حكراً على المقاتل الذي عبر القناة وحمل سلاحه في مواجهة العدو؛ فقد شارك المجتمع بأكمله في ملحمة الصمود، من عمال المصانع الذين واصلوا الإنتاج، إلى الأطباء الذين استعدوا لاستقبال الجرحى، إلى المواطنين الذين تطوعوا للتبرع بالدم وتقديم الدعم، والأسر التي تحملت غياب أبنائها في الجبهة. كانت مصر كلها تقف خلف جنودها، وكأن الوطن تحول إلى خلية عمل واحدة.

وفي أوقات الكوارث الطبيعية، من السيول إلى انهيارات المباني والحرائق، كثيراً ما رأينا مواطنين يهبون لمساعدة المتضررين، ويفتحون منازلهم لاستقبال الأسر المنكوبة، ويوفرون الطعام والملابس والاحتياجات الأساسية، دون انتظار مقابل أو تكليف. وفي القرى والأحياء الشعبية تحديداً، لا تزال قيم الجيرة والنجدة والتكافل تمثل أحد أهم مصادر القوة الاجتماعية؛ فحين تضيق الدنيا بإنسان، غالباً ما يجد من يطرق بابه حاملاً مساعدة أو مواساة.

هذه المواقف جميعها تقول إن الشهامة المصرية ليست مجرد حكايات نتداولها في المناسبات، وإنما رصيد أخلاقي واجتماعي يظهر في أوقات الاختبار، ويتجدد من جيل إلى جيل.

لكن، وعلى الجانب الآخر من هذه الصورة المضيئة، تبرز ظاهرة مؤسفة تستحق مواجهة مجتمعية صريحة؛ وهي ظاهرة الفئة التي يبدو أنها فقدت البوصلة الإنسانية، فأصبح بعض أفرادها يتعاملون مع الكوارث باعتبارها فرصة لالتقاط مقطع مصور، أو تحقيق مشاهدات وتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بدلاً من التفكير في كيفية إنقاذ إنسان أو تقديم يد العون.

أي مفارقة هذه التي تجعل شخصاً يقف أمام إنسان تحاصره النيران، فيوجه كاميرا هاتفه إليه بدلاً من البحث عن وسيلة لمساعدته؟ وأي خلل في الوعي والضمير يجعل صرخات الاستغاثة مادة للتصوير، بينما يمكن أن تكون هناك فرصة لإنقاذ حياة؟

إننا لا ننتقد التوثيق في ذاته؛ فالتصوير قد يكون مهماً في كشف الحقائق، وتوثيق الوقائع، ومحاسبة المقصرين، ونقل المعلومات. لكننا ننتقد أن يتحول الهاتف المحمول إلى بديل عن الضمير، وأن تصبح المشاهدات الإلكترونية أهم من حياة البشر، وأن ينسى البعض أن المصاب الذي يصورونه إنسان له كرامة وأسرة وحقوق، وليس مادة للاستهلاك الرقمي.

والأخطر أن تصوير المصابين والضحايا دون مراعاة لخصوصيتهم قد يضاعف آلام أسرهم، ويحول لحظات الموت والإصابة إلى مشاهد متداولة بلا رحمة. فليس كل ما تراه العين ينبغي أن تلتقطه الكاميرا، وليس كل ما تلتقطه الكاميرا ينبغي نشره.

إننا بحاجة إلى إعادة الاعتبار لثقافة المبادرة والنجدة، وإلى تربية الأجيال على أن البطولة ليست في الوقوف أمام الكاميرا، وإنما في الوقوف إلى جوار الإنسان وقت حاجته. وإذا لم يكن الفرد قادراً على التدخل المباشر بسبب خطورة الموقف، فعليه أن يستدعي المختصين، أو يتصل بالطوارئ، أو يفسح الطريق لسيارات الإسعاف، أو يساعد في تنظيم المكان، بدلاً من زيادة الازدحام وتعطيل جهود الإنقاذ.

ولا ينبغي أن نسمح لهذه النماذج السلبية بأن تختطف صورة المجتمع كله؛ فمئات وآلاف المشاهد الإنسانية التي رأيناها في الوراق، من متبرعين بالدم وشباب حاولوا إنقاذ العالقين ومواطنين سارعوا لمساعدة المصابين، أكبر من أن تحجبها تصرفات أفراد اختاروا الفرجة على حساب الفعل.

إن المجتمعات لا تُقاس بغياب السلبيات عنها، وإنما بقدرتها على حماية قيمها، والاحتفاء بنماذجها الإيجابية، ومواجهة السلوكيات التي تهدد نسيجها الأخلاقي.

وفي النهاية، تبقى الحقيقة التي تتكرر مع كل محنة أن المصري الأصيل قد تثقله هموم الحياة، وقد يختلف مع جاره، وقد ينشغل بمعركته اليومية من أجل لقمة العيش، لكنه حين يرى إنساناً يواجه الموت، كثيراً ما تتراجع كل الحسابات، ويتقدم النداء الإنساني على ما عداه.

من الوراق إلى كورونا، ومن ميادين أكتوبر إلى أحياء مصر وقراها، تتعدد الحكايات ويبقى المعنى واحداً: هذا الشعب يمتلك رصيداً هائلاً من الشهامة والتكافل، ورغم كل ما يواجهه من أزمات، لا تزال فيه قلوب تعرف معنى النجدة، وأيدٍ لا تتردد في العطاء.

فالأزمات لا تصنع معادن البشر بقدر ما تكشفها، وفي مصر، كلما اشتدت المحنة، خرج من بين الناس من يثبت أن الشهامة لم تمت، وأن النخوة لا تزال حية، وأن هذا الوطن أكبر من أزماته، لأن في أبنائه من يختار أن يكون جزءاً من الحل، لا مجرد شاهد على المأساة.