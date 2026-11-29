أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن تخطيط المشروع القومي للطرق تضمن إنشاء حارات خاصة للشاحنات ووسائل النقل الثقيل على جانبي الطرق، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذها بالفعل في العديد من الطرق التي تم تطويرها.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي لمتابعة تداعيات حادث الوراق، ردًا على تساؤلات المواطنين بشأن عدم تنفيذ حارة منفصلة للنقل الثقيل بمختلف حمولاته على الطريق الدائري، إنه منذ عام 2014، ومع التخطيط للمشروع القومي للطرق، جرى فصل حركة النقل الثقيل عن حركة السيارات الأخرى من خلال إنشاء طرق خاصة للشاحنات على جانبي الطرق الرئيسية بعد تطويرها.

وأضاف أن الحارات المخصصة للنقل الثقيل أُنشئت في معظم الطرق باستخدام الخرسانة، لتحمل الحمولات الزائدة بشكل كبير، في ظل عدم التزام وسائل النقل الثقيل والشاحنات بالحمولات المقررة.

وأشار وزير النقل، إلى أن من أبرز الطرق التي نُفذت بها هذه الحارات طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، وطريق وادي النطرون - العلمين المتفرع منه، وطريق القاهرة - السويس الصحراوي، وطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، وطريق السخنة، وطريق الصعيد (القاهرة - أسيوط - أسوان) الصحراوي، الذي تم الانتهاء من تنفيذ 350 كيلومترًا منه حتى الآن.

ونوه بأن طريق أسيوط يضم 6 حارات، منها 3 مخصصة للنقل الثقيل.