أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أنه تم إخلاء 3 مستشفيات المحيطة بالحادث الشيخ زايد التخصصي، والوراق المركزى، وإمبابة العام، ولذلك للفحص وتقديم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة ثم امتد لاستقبال شبرا العام، وشيخ زايد آل نهيان، والمنيرة العام، وبلغ إجمالي ما استقبلته المستشفيات في الدقائق الأولى ما يقرب من 26 مصابا، ( 10 في إمبابة العام، و7 في الشيخ زايد التخصصي،و3 في الوراق المركزي، و3 في شبرا العام، و2 في الشيخ زايد آل نهيان، وحالة واحدة إلى المنيرة العام) .

وأوضح أن لم يصل كل المصابين من خلال سيارات الإسعاف، وبعضهم قد تم نقله من الأهالي والمارة بسيارتهم الخاصة، كحالتي القصر العيني، ولذلك ظلت أعداد المصابين في تغيير مستمر خلال الساعات الأولى.

وأضاف أنه تم التنسيق مع النيابة العامة لنقل الجثامين من موقع الحادث التي وصل بعد مرور عدة ساعات من الحادث إلى 31 جثمانا، تم نقلهم إلى مشارح مخصصة داخل المستشفيات (9 في بولاق الدكرور، 6 في الوراق المركزي، و6 في إمبابة العام، و5 شبرا المركزي، و5 إلى العجوزة) وكانت الجثامين في حالة صعب التعرف عليهم، مع أول حصر للبيانات، لافتا إلى أنه تم إصدار البيان الأول رسميا حوالي الساعة 7 مساء الأربعاء الماضي، ثم توالت البيانات مع كل تحديث حتى بلغ إجمالي ما أصدرته الوزراة حوالي 10 بيانات صحفية بجانب 16 مداخلة إعلامية للرد على أسئلة الرأي العام، ولا نعلن رقما إلا بعد التأكد والتحقق منه، ونحدثه أول بأول .

وأوضح أن المشهد كان يتطور سريعا منذ وصول فرق الإنقاذ إلى السيارات المحترقة وكان الحصر الأولي بعد نحو ساعتين من الحادث 21 وفاة، و15 مصابا، وارتفع قبل الساعه 9 مساء، إلى 30 وفاة ثم 31 وفاة في الليلة نفسها، ومع اكتمال الحصر من المستشفيات استقرت الأعداد يوم الخميس الماضي، حول 31 وفاة بموقع الحادث، و26 مصابا، أي إجمالي 57 بين مصاب ووفاة.