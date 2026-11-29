بحث د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم مع العاملين بالكادر الإداري بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدوري مع العاملين بالوزارة لمناقشة أولويات العمل وبحث سبل رفع الكفاءة وتنويع المهارات بما يسهم في تعزيز منظومة العمل بالوزارة.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء أهمية الكادر الإداري باعتباره ركيزة أساسية لمنظومة العمل بالوزارة في الداخل والخارج، مشدداً على ضرورة التكامل والتناغم بين الكوادر الدبلوماسية والإدارية والفنية، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف الوزارة.

وأكد وزير الخارجية أهمية الاستثمار في تنمية قدرات العاملين بالكادر الإداري، من خلال التدريب المستمر واكتساب مهارات جديدة، خاصة إتقان اللغات الأجنبية، بما يعزز كفاءة العمل بالبعثات المصرية بالخارج وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على أن الكفاءة ستظل المعيار الأساسي لتقييم الأداء.

وشدد الوزير على أولوية تطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، وتعزيز التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، مؤكداً أن رعاية مصالح المواطنين بالخارج تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

وأكد أهمية التكامل المؤسسي بين قطاعات وإدارات الوزارة، وتيسير آليات العمل وتسريع اتخاذ القرار، خاصة في ضوء دمج ملفات التعاون الدولي، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم تحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية.

وحرص الوزير عبد العاطي على الاستماع إلى مقترحات العاملين بشأن تطوير آليات العمل، مؤكداً انفتاح الوزارة على الأفكار البناءة التي تسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين بالخارج.