عقد حزب الغد اجتماعه الأسبوعي للأمانة المركزية، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، وبحضور قيادات وأعضاء الأمانة المركزية، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والمجتمعية والتنظيمية، واستعراض أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام وتلامس احتياجات المواطنين، إلى جانب بحث توجهات الحزب خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتطوير أدوات التواصل الجماهيري وتعزيز الحضور الإعلامي الرقمي.

دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث الوراق

واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث الوراق الأليم، في لفتة إنسانية تعكس مشاعر التضامن والتقدير لأرواح الضحايا، وتأكيدًا على أن كل روح فقدت في هذا الحادث تمثل خسارة إنسانية ومجتمعية موجعة، وأن وراء كل ضحية أسرة وأبناء وأحلامًا توقفت بصورة مأساوية، فيما أعرب المشاركون عن خالص تعازيهم لأسر الشهداء، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

موسى مصطفى موسى: نحتاج إلى استراتيجية قومية شاملة للحد من حوادث الطرق

وعقب ذلك، شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تكرار حوادث الطرق وما تفرضه من خسائر بشرية واجتماعية واقتصادية، حيث طالب المشاركون بضرورة وضع استراتيجية قومية متكاملة للحد من الحوادث وتقليل معدلاتها، تقوم على معالجة أسبابها من جذورها، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها بعد وقوعها.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تكون في مقدمة الأولويات الوطنية، وأن تكرار الحوادث وما تخلفه من ضحايا ومصابين يفرض ضرورة الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة التخطيط الاستباقي، من خلال رؤية شاملة تتكامل فيها جهود جميع الجهات المعنية، وتضع سلامة الإنسان في مقدمة اعتبارات التخطيط والتنفيذ.

وأشار رئيس حزب الغد ، إلى أن ملف الطرق يحتاج إلى مراجعة مستمرة لمنظومة السلامة والأمان، سواء فيما يتعلق بالصيانة الدورية ورفع كفاءة الطرق، أو مراجعة عوامل الخطورة في المناطق التي تتكرر بها الحوادث، وتحسين الإضاءة واللافتات الإرشادية، وتوفير وسائل الحماية والفصل بين الاتجاهات في الطرق التي تستدعي ذلك، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وأنظمة المراقبة والرصد لضمان سرعة التدخل عند وقوع الطوارئ.

وأضاف أن العنصر البشري يظل أحد المحاور الرئيسية في منظومة السلامة المرورية، وهو ما يتطلب تعزيز التوعية بقواعد القيادة الآمنة، والتصدي للسلوكيات المرورية الخطرة، والتشديد على الرقابة على المركبات ومدى صلاحيتها الفنية، فضلًا عن تفعيل الرقابة على الالتزام بالسرعات المقررة وساعات القيادة، مؤكدًا أن مواجهة نزيف الأرواح على الطرق مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وأن الاستثمار في إجراءات الوقاية أقل تكلفة بكثير من الخسائر التي تترتب على الحوادث.

وفي سياق آخر، أكد المهندس موسى مصطفى موسى أهمية الإعلام باعتباره أحد أهم أدوات تشكيل الوعي العام والتواصل مع المواطنين، مشددًا على أن الأحزاب السياسية لم يعد بإمكانها الاعتماد على وسائل التواصل التقليدية وحدها، بل أصبح من الضروري أن تطور أدواتها الإعلامية بما يتناسب مع التحولات المتسارعة في طبيعة الاتصال الجماهيري.

وشهد الاجتماع بداية العودة لقناة CMN الرقمية في ثوبها الجديد، حيث جرى التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تدشين عدد من البرامج المتنوعة التي تستهدف مناقشة القضايا السياسية والمجتمعية، وإتاحة مساحة للتواصل مع المواطنين والتعبير عن اهتماماتهم، إلى جانب تسليط الضوء على أنشطة الحزب ومواقفه وتحركاته السياسية والمجتمعية.

وأوضح رئيس حزب الغد أن الإعلام الرقمي أصبح لغة العصر، ولم يعد مجرد وسيلة إضافية للنشر، بل تحول إلى مساحة رئيسية للتفاعل وتبادل المعلومات ومناقشة القضايا العامة، بما يفرض على الأحزاب السياسية تطوير حضورها على المنصات الرقمية، والاستفادة من إمكاناتها في الوصول إلى مختلف الفئات العمرية والمجتمعية بصورة أسرع وأكثر فاعلية.

وأضاف أن توجه حزب الغد خلال الفترة المقبلة يرتكز على تعزيز أدواته الإعلامية الرقمية، وتطوير المحتوى المقدم عبر قنواته ومنصاته، بما يحقق تواصلًا مباشرًا مع المواطنين، ويتيح للحزب عرض رؤيته ومواقفه تجاه القضايا المختلفة، فضلًا عن فتح مساحات للحوار والاستماع إلى مطالب الناس ومشكلاتهم، مؤكدًا أن الإعلام الرقمي سيكون أحد المسارات الأساسية في خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة.

القضايا المعيشية في صدارة الاهتمام.. المواطن محور العمل السياسي

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أكد المهندس موسى مصطفى موسى أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يجب أن يظل هدفًا رئيسيًا للسياسات العامة، وأن قياس نجاح أي جهد تنموي لا يتوقف عند المؤشرات والأرقام، وإنما يمتد إلى انعكاس نتائجه بصورة ملموسة على حياة المواطن وقدرته على تلبية احتياجات أسرته.

وشدد على أهمية استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، من خلال دعم جهود ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المواطن ينتظر نتائج يشعر بها في حياته اليومية.

الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.. ملفات لا تحتمل التأجيل

كما أكد رئيس حزب الغد أن ملفات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية تمثل ركائز رئيسية في بناء المجتمع، ولا بد من التعامل معها باعتبارها استثمارًا مباشرًا في الإنسان المصري، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات والوحدات الطبية، وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين، مع الاهتمام بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتخفيف معاناة المرضى.

وفيما يتعلق بالتعليم، أوضح أن تطوير المنظومة التعليمية لا يقتصر على تحديث المناهج أو التوسع في الوسائل التكنولوجية، وإنما يتطلب الاهتمام بالمعلم والطالب وبيئة التعلم، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يساهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

الشباب والعمل.. ضرورة تحويل الطاقات إلى فرص حقيقية

وفي ملف الشباب، أكد موسى مصطفى موسى أن الاستثمار في طاقات الشباب وتأهيلهم للمشاركة في الحياة العامة والسياسية يمثل ضرورة وطنية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب منح الأجيال الجديدة فرصًا أكبر للتدريب واكتساب الخبرات وتولي المسؤولية، وعدم الاكتفاء بتمثيل الشباب بصورة شكلية، بل العمل على إعداد كوادر تمتلك المعرفة والقدرة على المشاركة في صناعة القرار.

وأشار إلى أن مواجهة البطالة وتوفير فرص العمل، خاصة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار والإنتاج، يجب أن تكون من أولويات العمل الاقتصادي، باعتبار أن توفير فرص العمل المسدامة هو الطريق الحقيقي لتمكين الشباب وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

حضور مجتمعي أكثر فاعلية وتواصل مباشر مع المواطنين

وأكد رئيس حزب الغد أن الحزب يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وجوده في الشارع، وتفعيل دور الأمانات النوعية والجغرافية في التواصل مع المواطنين، ورصد المشكلات التي تواجههم والعمل على نقلها إلى الجهات المعنية، بما يجعل الحزب أكثر قربًا من الشارع وأكثر قدرة على التعبير عن احتياجاته.

وأضاف أن العمل الحزبي الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على الاجتماعات والبيانات، وإنما يجب أن تكون له انعكاسات ملموسة في المجتمع، من خلال المبادرات والأنشطة الجماهيرية والتواصل المستمر مع المواطنين، وتقديم رؤى ومقترحات قابلة للتطبيق بشأن القضايا التي تشغل الرأي العام.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار اللقاءات الأسبوعية للأمانة المركزية، باعتبارها مساحة للحوار وتبادل الرؤى ومتابعة الملفات المطروحة، مع العمل على تحويل المناقشات إلى خطط وتحركات عملية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز دور حزب الغد في الحياة السياسية والمجتمعية، ويدعم توجهه نحو تطوير أدوات العمل الحزبي والإعلامي وتعزيز التواصل مع المواطنين.