أعلن ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، القرارات الصادة عن الاجتماع الاستثنائي للحكومة بشأن إجراءات الحد من حوادث الطرق.

وذلك خلال المؤتمر الصحفي المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، عقب الاجتماع الاستثنائي للحكومة، للإعلان عن إجراءات الحد من حوادث الطرق.

وأوضح وزير الدولة للإعلام أن القرارات الصادرة عن الاجتماع تتضمن محورين رئيسيين؛ يتعلق الأول بسرعة الانتهاء من الإجراءات المرتبطة بالحادث وملابساته، فيما يستهدف المحور الثاني تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لتعزيز السلامة المرورية والحد من وقوع الحوادث مستقبلًا.

وفيما يتعلق بالحادث وملابساته، أوضح وزير الدولة للإعلام أن مجلس الوزراء قرر ما يلي:

1- سرعة انتهاء وزارات النقل والداخلية والصحة والسكان من اعداد تقرير عاجل مشترك يتناول ملابسات الحادث خلال اسبوع، على أن يتضمن التقرير توصيات عملية وإصلاحات هيكلية، ومقترحًا لآلية متابعة تنفيذها.

2- رفع تقرير نهائي من وزارة التضامن الاجتماعي خلال أسبوع بعد الانتهاء من صرف وتسليم التعويضات لمستحقيها وفقا للمعايير المطبقة وشروط التبرع، مع استمرار الدعم النفسي ومتابعة الأسر.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من حوادث الطرق، أشار وزير الدولة للإعلام إلى أن القرارات تضمنت ما يلي:

3- تشكيل فريق عمل لدراسة تخصيص حارات للطوارئ على الطرق السريعة وعالية الكثافة، بما يضمن سرعة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ والعرض على مجلس الوزراء خلال شهرين.

4- دراسة تخصيص حارة السيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري عقب الانتهاء من أعمال التطوير، وأخذ ذلك في عين الاعتبار في المحاور المرورية السريعة الجديدة، أسوة بالمتبع في بعض الطريق السريعة الحالية.

5- تشديد العقوبات على المخالفات المرورية ومضاعفتها، مع تشديد الإجراءات في حالات العود، بما قد يصل إلى تعليق أو وقف الترخيص إلى جانب العقوبات القضائية المقررة.

6- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز التزام سيارات النقل الثقيل بالحارات المرورية المخصصة لها، ووضع خطة لتركيب أجهزة تحديد السرعات داخل جميع سيارات النقل.

7- استمرار معالجة النقاط السوداء على الطرق والمحاور المرورية التي تتكرر فيها الحوادث، ووضع حلول عاجلة لمعالجة أسبابها، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق وجهات الولاية على الطرق.

8- استمرار تحسين الإضاءة الليلية على الطرق، وبصفة خاصة عند المنحنيات والتقاطعات ومناطق عبور المشاة.

9- استكمال تركيب الإشارات المرورية الضوئية، وتزويد الطرق بالعلامات الإرشادية والتحذيرية العاكسة، وإجراء الصيانة الدورية لها.

10- تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات نقل المواد البترولية خلال فترة زمنية تحددها الجهة المختصة.

11- استكمال مشروع تنفيذ تطبيق أنظمة النقل الذكية "ITS" على الطرق ذات الأولوية، وربط الرصد الإلكتروني بغرف العمليات لرصد السرعة والمخالفات والسير بين الحارات والتوقف الخطر، وإدارة الحركة المرورية والاستجابة السريعة.

12- تكثيف الحملات المرورية، ولا سيما على المحاور والطرق السريعة لتعزيز الانضباط المروري وضبط السلوكيات التي تهدد حياة مستخدمي الطريق، مع تعزيز الوجود المروري الثابت والمتحرك والتدخل الفوري عند رصد المخالفات.

13- إطلاق حملات وبرامج توعوية مستمرة، وتنظيم ندوات متخصصة لرفع الوعي المروري والمجتمعي بمخاطر عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور، وترسيخ ثقافة الالتزام بها باعتبارها مسؤولية وطنية ومجتمعية، وذلك بمشاركة المدارس والجامعات والأزهر والكنيسة والمؤسسات الأكاديمية والخبراء المعنيين.

14- زيادة نقاط تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية وتعزيز آليات التدخل السريع، مع تحديد الاحتياجات الإضافية وفقا للكثافة المرورية ومعدلات الحوادث، ودراسة التوسع في استخدام وسائل النقل الطبي الجوي، ومنها الطائرات المروحية.