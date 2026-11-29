كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن نحو 16 مصابًا لا يزالون يتلقون العلاج والرعاية الطبية داخل المستشفيات، عقب حادث اشتعال سيارة نقل المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشيرًا إلى خروج 7 حالات بعد تحسن حالتهم الصحية.

المصابين الموجودين بالمستشفيات

وأوضح وزير الصحة، خلال حوار عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن من بين المصابين الموجودين بالمستشفيات حالتين تصنفان على أنهما حرجتان، بينما استقرت الحالة الصحية لباقي المصابين، ولا تستدعي أوضاعهم الوجود داخل أقسام الرعاية المركزة.

وأضاف أن الحالات الحرجة هي التي تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي أو تتلقى العلاج داخل الرعاية المركزة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الحالتين بصورة دقيقة، معربًا عن أمله في تحسن حالتهما خلال الفترة المقبلة.

استقرار العلامات الحيوية للمصابين

وأشار عبدالغفار إلى أن بعض المصابين تعرضوا لحروق بالغة تجاوزت نسبتها 70% و80%، فضلًا عن إصابات ناتجة عن استنشاق الغازات، وهو ما استلزم العمل أولًا على استقرار العلامات الحيوية للمصابين قبل البدء في مراحل العلاج المتخصص للحروق.