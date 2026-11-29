تواجه سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية مرحلة جديدة من الضغوط السياسية، مع استعداد الحزب الديمقراطي لتولي السيطرة على مجلسي الكونجرس اعتبارًا من يناير المقبل، في تحول يمنح المعارضة الأمريكية أدوات أوسع لمراقبة قرارات الإدارة والتأثير على توجهاتها الخارجية.

وجاءت هذه التطورات عقب مشاركة وفد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في منتدى هاليفاكس للأمن الدولي بكندا، حيث حاول مشرعون أمريكيون طمأنة حلفاء واشنطن بشأن استمرار التزامات الولايات المتحدة تجاههم، في ظل مخاوف متزايدة من تراجع الدعم الأمريكي لبعض الشركاء التقليديين.

وكان السيناتور الديمقراطي آندي كيم قد نقل مخاوف حلفاء الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الصوت الأمريكي الذي يسمعونه في بلدانهم بات مرتبطًا بصورة كبيرة بمواقف الرئيس ترامب، وهو ما يعكس حجم القلق بشأن مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية.

وتبرز تايوان وأوكرانيا في مقدمة الملفات التي يسعى الديمقراطيون إلى التحرك بشأنها؛ إذ تنتظر تايبيه مصير صفقة أسلحة أمريكية بقيمة 14 مليار دولار، تأخرت الإدارة في تنفيذها منذ بداية العام، بينما يطالب الأوروبيون باستئناف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.

وفي هذا السياق، طرح السيناتور الديمقراطي تيم كين إمكانية تمرير تشريعات تلزم الإدارة بدعم تايوان وأوكرانيا، من خلال ربط تمويل هذه الملفات بأولويات أخرى يرغب الرئيس ترامب في تمريرها، بما يضع البيت الأبيض أمام خيارات سياسية ومالية أكثر تعقيدًا.

لكن قدرة الديمقراطيين على فرض تغييرات فعلية تظل مرتبطة بمواقف الجمهوريين، خاصة أن تجاوز الفيتو الرئاسي يتطلب أغلبية الثلثين في مجلسي الكونجرس، وهو ما يجعل التوافق بين الحزبين عاملًا حاسمًا في تحديد مدى تأثير التشريعات الجديدة.

وعلى صعيد العلاقات مع كندا، أثارت مذكرة صادرة عن وزير الدفاع بيت هيغسيث تساؤلات بشأن القيود المفروضة على بعض أوجه التعاون الدفاعي بين البلدين، رغم تأكيد استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في قيادة الدفاع الجوي والفضائي لأمريكا الشمالية.

وفي ملف الإنفاق العسكري، يبرز التمويل باعتباره إحدى أهم أدوات الضغط التي يمكن أن يستخدمها الكونجرس؛ إذ تسعى إدارة ترامب للحصول على ميزانية دفاعية تصل إلى تريليون ونصف التريليون دولار، وهو ما يفتح المجال أمام مفاوضات بشأن ربط الاعتمادات المالية بقيود على بعض العمليات العسكرية.

كما يطرح بعض المشرعين ضرورة إخضاع العمليات العسكرية الأمريكية في إيران وأمريكا اللاتينية لمزيد من الرقابة، ومراجعة أوجه الإنفاق المرتبطة بها، في حين يدفع آخرون باتجاه الحد من توسع الإدارة في استخدام الرسوم الجمركية ضد الشركاء التجاريين.

وتكشف هذه الملفات عن اتساع مساحة الخلاف بين الكونجرس والبيت الأبيض بشأن إدارة العلاقات الخارجية، لكنها في الوقت نفسه تبرز حدود الدور التشريعي أمام الصلاحيات الدستورية الواسعة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي، خاصة في ملفات الأمن القومي والتحركات الدبلوماسية والعسكرية.

ويبقى التحدي أمام الديمقراطيين هو تحويل سيطرتهم على الكونجرس إلى أدوات ضغط عملية، دون الاكتفاء بالاعتراض السياسي، في وقت يترقب فيه الحلفاء مدى انعكاس التوازن الجديد داخل واشنطن على مستقبل الالتزامات الأمريكية تجاههم.