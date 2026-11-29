أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة حرصت على توحيد الجهة المسؤولة عن إعلان البيانات الرسمية المتعلقة بأعداد الوفيات والمصابين في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، لضمان دقة المعلومات ومنع تضارب الأرقام المتداولة.

إعلان البيانات من خلال جهة واحدة

وقال وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة اعتمدت آلية تقوم على إعلان البيانات من خلال جهة واحدة فقط، مع تحديث الأرقام بصورة متتابعة وفقًا للمستجدات التي ترد من المستشفيات والجهات المعنية.

وأضاف أن هذا التنظيم الإعلامي كان ضروريًا لمنع انتشار أرقام غير دقيقة أو المبالغة في أعداد الضحايا والمصابين، مؤكدًا أن الوزارة لم تكن بحاجة إلى توقع أعداد أو وضع تقديرات غير مستندة إلى بيانات فعلية، لأن جميع الحالات كانت تخضع للحصر والمتابعة داخل المستشفيات.

رقم وبيانات طبية محددة

وأوضح عبدالغفار أن كل حالة مصابة تصل إلى المستشفى يتم تسجيلها برقم وبيانات طبية محددة، وتكون لها أسرة تتابعها، وهو ما يجعل الأرقام المعلنة قائمة على معلومات موثقة وليست مجرد تقديرات.

وشدد وزير الصحة على أن البيانات التي أصدرتها الوزارة منذ الدقائق الأولى للحادث وحتى يوم المؤتمر اتسمت بالدقة، مع استمرار تحديثها وفقًا للتطورات الفعلية.