قال كامل الوزير وزير النقل إن هناك نوعين من الطرق في دول العالم، هما الطرق الرئيسية والطرق الداخلية، موضحًا أن الدولة منذ عام 2014، ومع التخطيط للمشروع القومي للطرق، عملت على فصل حركة النقل الثقيل عن حركة الملاكي والميكروباص وباقي وسائل المواصلات العادية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى أن ذلك تم من خلال إنشاء طرق خاصة للشاحنات على جانبي الطرق الرئيسية، بحيث يتم تطوير الطريق الرئيسي وإنشاء طرق للشاحنات على الجانبين، ومعظم الطرق جرى إنشاؤها بالخرسانة حتى تتحمل الحمولات الزائدة الناتجة عن عدم التزام وسائل النقل الثقيل والشاحنات بالحمولات المقررة.

ولفت إلى أن أبرز هذه الطرق تشمل طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وطريق وادي النطرون العلمين المتفرع منه، وطريق القاهرة السويس الصحراوي، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وطريق السخنة، وطريق الصعيد القاهرة أسيوط أسوان الصحراوي.

وأضاف أن الجزء الذي تم الانتهاء منه حتى الآن من طريق الصعيد الصحراوي يبلغ 350 كيلومترًا حتى أسيوط، ويتكون من 6 حارات في كل اتجاه، منها 3 حارات للنقل الثقيل، مع الفصل التام بين حركة النقل الثقيل وباقي المركبات، مؤكدًا أن هذا النهج يتم تطبيقه على الطرق الرئيسية والسريعة خارج المدن.