كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تخصيص خط ساخن ورقم عبر تطبيق واتساب لاستقبال استفسارات المواطنين وأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأماكن وجود المصابين بالمستشفيات.

مساعدة الأهالي في الوصول إلى ذويهم

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة تلقت نحو 85 مكالمة هاتفية ورسالة عبر تطبيق واتساب خلال الساعات الأولى من الحادث، بهدف مساعدة الأهالي في الوصول إلى ذويهم والاطمئنان عليهم.

وأوضحت أن بعض الأسر كانت ترغب في معرفة المستشفى الذي نُقل إليه المصابون، بينما كان بعض المصابين أنفسهم يسعون للتعرف على أماكن وجود الأشخاص الذين كانوا برفقتهم وقت وقوع الحادث.

وأضافت أن هذه الجهود تمت بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، لضمان توفير المعلومات الدقيقة وربط الأسر بالمصابين، مؤكدة استمرار استقبال الاستفسارات وتقديم المساعدة على مدار الساعة.