كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي قيمة الدعم والتبرعات المقدمة لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث حريق الوراق بلغ 430 مليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تنظيم قنوات رسمية لتلقي التبرعات وتوزيعها وفق قواعد الحوكمة والشفافية، بما يضمن وصول جميع المساهمات إلى مستحقيها.

الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرق

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة للإعلان عن الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة لحظية تداعيات الحادث، ويوجه بتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين، والعمل على تخفيف آثار الحادث عن المتضررين.

وأوضحت مايا مرسي أن نصيب أسرة كل حالة وفاة من إجمالي الدعم والتعويضات بلغ 7 ملايين و125 ألف جنيه، فيما بلغ نصيب كل حالة إصابة 3 ملايين و562 ألف جنيه، في إطار المساهمات المالية المقدمة لدعم المتضررين.

توفير الحماية والمساندة اللازمة

وشددت الوزيرة على أن الرئيس السيسي وجه بمساواة التعويض المخصص لحالات الوفاة بالتعويض المقرر لحالات العجز الكلي، تأكيداً على حرص الدولة على توفير الحماية والمساندة اللازمة للأسر التي فقدت ذويها أو تعرض أفرادها لإصابات جسيمة جراء الحادث.

وأضافت أن الوزارة تحرص على إتاحة قنوات رسمية ومنظمة لاستقبال التبرعات، مع إخضاع عمليات جمع المساهمات وتوزيعها لقواعد الحوكمة والشفافية، بما يضمن وضوح إجمالي الأموال المقدمة وآليات توجيهها، وتحقيق العدالة في وصول الدعم إلى جميع الأسر المستحقة.

متابعة احتياجات أسر الضحايا والمصابين

وأكدت وزيرة التضامن أن جهود الدولة في هذا الملف تستهدف تقديم دعم حقيقي ومستدام للمتضررين، بالتوازي مع متابعة احتياجات أسر الضحايا والمصابين والعمل على تيسير إجراءات حصولهم على مستحقاتهم.