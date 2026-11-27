أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالمشاهد الإنسانية المهيبة لتوافد المواطنين على التبرع بالدم استجابة لنداء الواجب، مؤكدة أن الشعب المصري يضرب أروع الأمثلة في الشهامة والتكاتف دون انتظار لدعوة أو حملات.



ووصفت الوزيرة اصطفاف المواطنين تحت الشمس وفي جوف الليل بأنه تسابق للأرواح لمنح الحياة، قائلة إن الكلمات تقف عاجزة أمام «دموع فخرٍ ورهبة أمام مشهدٍ لا يُرى إلا على هذه الأرض، ولا يصنعه إلا هذا المعدن الأصيل».

وأبرزت الدكتورة مايا مرسي صور العطاء الصامت التي تتجلى في طوابير المتبرعين، مشيرة إلى العامل الذي يمد ذراعه قبل أن يمسح عرق تعبه، والشاب الذي يبتسم في وجه الإبرة، والأم التي يثبت قلبها رغم التعب دون أن تسأل عن اسم أو عنوان من سيصل إليه دمها، مكتفية بأنه «دم مصري يحتاج نبضةَ أمل».



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كل كيس دم يمتلئ يحمل في طياته دعوة أم وشهامة ابن بلد وجدعنة شعب لم تبدّل الشدائد أصالته، مؤكدة أن المصريين يقفون كالطود في لحظات الألم ونداءات الإنقاذ.

واختتمت منشورها بتوجيه التحية لكل يد امتدت بالعطاء دون منّ أو أذى، وللقلوب التي تجسد معنى السند والحياة، مختتمة بتحية للهلال الأحمر المصري وتأكيدها للمصريين: «فأنتم الحملة، وأنتم أصحاب الواجب، وأنتم البطولة التي تنحني لها الجباه وتدمع أمامها العيون».