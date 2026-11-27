تفاعلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع منشور الفنان القدير صلاح عبدالله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي تساءل فيه عن مصير وآلية صرف التبرعات والمساعدات، مطالبًا الحكومة بتوضيح ذلك للرأي العام بقوله: «بتسأل هتروح فين وإزاي ورأيي إن الحكومة لازم تجاوب عالسؤال».

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الرد في تعليق مباشر على منشور الفنان، مستهلة حديثها بتقدير كبير له بقولها: «عمنا العظيم صلاح عبد الله، نتحمل أمام الله إيصال الدعم للأسر المتوفين والضحايا وأيضًا سيارات بدل السيارات التي خسرها أصحابها بإذن الله».

وأكدت الدكتورة مايا مرسي التزام الوزارة بالشفافية الكاملة في إدارة ملف المساعدات والتعويضات، مشيرة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان كافة التفاصيل بالأوراق الرسمية وتوضيح أوجه إنفاق «كل جنيه» ولمن ذهب.

كما وجهت دعوة مفتوحة للفنان صلاح عبدالله لحضور هذا المؤتمر الصحفي فور الانتهاء من التأكد من الحقوق القانونية لضمان استلام كل مواطن أو ورثته حقوقهم كاملة.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالتها بتأكيد إنساني مؤثر قائلة: «سيحاسبنا الله على الأمانة ونحن نخاف الله.. لا تخف دعواتك، ولا كنوز الدنيا ولا أموال الدنيا هتعوض عن فقد عزيز وغالي، ربنا يرحم الجميع ويشفي المصابين يارب ويصبر قلوب مصر كلها»