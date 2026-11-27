حقق فريق طرابزون سبور الفوز على سيسكا صوفيا البلغاري بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وافتتح سيسكا صوفيا التهديف عن طريق اللاعب سيدني كابرال لاعب طرابزون (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 33، بينما سجل محمد صلاح في الدقيقة 69 من عمر اللقاء هدف التعادل، وعاد سافيولا ليسجل هدف الفوز لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 90+3.

وبتلك النتيجة رفع طرابزون سبور رصيده للنقطة 9 ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بينما توقف رصيد سيسكا صوفيا عند النقطة 1 في المركز 32.

تشكيل طرابزون سبور

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: جنك أوزكاجار، تشيبوكي نوايو، فاغنر بينا، سيدني لوبيز كابرال.

الوسط: ميليح كاباساكال، باتيستا ميندي، بنيامين بوشواري.

الهجوم: محمد صلاح، نوح سافيولو، بول أونواتشو.

البدلاء

أحمد دوغان، أونور ألب، ساميت، مصطفى، فابينيو، مصطفى كوزاي، ييغيتان، أوزان، أوغوزهان.