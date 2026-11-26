حذّر خبراء في الأمن السيبراني من أن سلسلة الأعطال التقنية التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي طالت برمجيات "مايكروسوفت" وأربكت حركة الطيران وعطّلت عمل وكالة الأمن القومي، ليست سوى مقدمة لمرحلة أكثر اضطرابًا في البنية التحتية الرقمية.

أعطال متزامنة.. وأسباب مختلفة

وأكد الخبراء، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن أسباب كل عطل تختلف عن الآخر، لكنها تشترك في مؤشر واحد: هشاشة الأنظمة القديمة أمام وتيرة التحديث المتسارعة.

ففي حالة "مايكروسوفت"، قالت الشركة إن المشكلة استمرت لفترة أطول من المعتاد بسبب خطأ برمجي تسبب في فشل النظام خلال عملية روتينية لإعادة توجيه حركة مرور المستخدمين.

أما اضطراب الحركة الجوية، فجاء بعد محاولة أحد المقاولين استبدال كابل قديم في موقع ناءٍ بولاية أركنساس، ما أدى إلى تعطل جهاز توجيه يربط معدات أخرى للتحكم في الحركة الجوية.

وفي القطاع المصرفي، أعلن بنك "جيه بي مورغان تشيس" أن خطأ في برمجيات مثبتة على أنظمته تسبب في تراجع بعض المعاملات في 16 نوفمبر، مؤكدًا أن المشكلة لا علاقة لها بالأمن السيبراني.

وكالة الأمن القومي و"يونايتد إيرلاينز" و"أبل" في دائرة الأعطال

وفي الوقت نفسه، انقطعت الاتصالات الإلكترونية بين موظفي وكالة الأمن القومي بسبب عطل في شبكة سرية مصنفة، بينما ألغت شركة "يونايتد إيرلاينز" بعض رحلاتها الجوية بسبب مشكلات في بنية تحتية قديمة.

كما اضطرت شركة "أبل" إلى إعادة تثبيت بعض أدوات الموظفين وعملياتها الداخلية وخدماتها للمستهلكين، بعد أن تسبب تحديث داخلي في أضرار تقنية.

ويرى بيل وودكوك، الأمين العام لمنظمة "باكيت كليرينج هاوس" التي تدعم البنية التحتية الحيوية للإنترنت، أن هذا النوع من الانقطاعات يحدث كثيرًا دون أن ينتبه إليه الجمهور، لكنه يصبح بارزًا عندما تتزامن عدة حوادث في وقت واحد.

هل الأعطال مرتبطة ببعضها؟

ونفى الخبراء وجود أي رابط بين هذه الحوادث، وقال جو سلوويك، مدير أبحاث الأمن والهندسة السيبرانية في شركة "داتامينر" للاستخبارات الأمنية: "لا يوجد أي دليل على الإطلاق على أن هذه الحوادث مرتبطة، ولا على أن أيًا منها كان ذا طبيعة خبيثة.. لذلك دعوتي الأولى هي توخي الحذر".

وتبنت الحكومة الأمريكية الموقف نفسه، إذ وصف وزير الخارجية ماركو روبيو الأحداث بأنها "منفصلة ومتميزة"، مؤكدًا: "لا نريد أن نكون تحت هجوم منهجي". كما أعلن وزير الأمن الوطني أن لا مؤشرات على هجوم سيبراني.

القاسم المشترك: استبدال التكنولوجيا القديمة

ورغم اختلاف التفسيرات، فإن معظم الأعطال تعود إلى عنصر مشترك: مشكلات مرتبطة باستبدال التكنولوجيا القديمة.

وقال مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون إن انقطاع وكالة الأمن القومي نجم عن تحديث يهدف إلى إصلاح ثغرة أمنية في لغة البرمجة "بي إتش بي".

وكانت المنظمة المشرفة على "بي إتش بي"، وهي تقنية تشغّل عددًا كبيرًا من مواقع الويب، قد أعلنت في أكتوبر اكتشاف ثغرتين حرجتين ظلتا موجودتين لنحو عقد من الزمن، ولم تُكتشفا إلا بعد أن استخدم باحثون في الأمن السيبراني نماذج ذكاء اصطناعي للبحث عن الأخطاء.

وكشفت المنظمة عن تفاصيل الثغرات، وسارعت البنوك وشركات الطيران والجهات الحكومية إلى إصلاح مواقعها مؤقتًا قبل أن يستغلها القراصنة.

لماذا نتوقع المزيد من الأعطال؟

تكمن الإجابة في سرعة الذكاء الاصطناعي نفسه. فبينما كان القراصنة البشر يحتاجون إلى شهور لاكتشاف ثغرات في البرمجيات، أظهرت نماذج الذكاء الاصطناعي قدرتها على إنجاز جزء كبير من هذه المهمة في ساعات.

وتساعد نماذج شركات "أنثروبيك" و"أوبن أيه آي" و"جوجل" وغيرها على اكتشاف عدد كبير من الأخطاء المعلوماتية بسرعة غير مسبوقة. ووفق قاعدة البيانات الوطنية لنقاط الضعف في الولايات المتحدة، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي في طريقها في عام 2026 لاكتشاف ضعف عدد الثغرات الأمنية المكتشفة في عام 2025.

عنق الزجاجة البشري في الإصلاح

لكن اكتشاف الخطأ ليس سوى البداية، إذ يأتي بعد ذلك الجزء الأصعب: إصلاحه.

وأكد كريس هيوز، نائب رئيس استراتيجية الأمن في شركة "نوما سيكيوريتي"، وجود "عنق زجاجة بشري" في وقت تصحيح نقاط الضعف. فبعد اكتشاف مشكلات "بي إتش بي" والكشف عنها في أكتوبر، أكد خبراء الأمن أن المؤسسات تأخرت أشهرًا في تحديث أنظمتها، وستزداد المهمة صعوبة مع تزايد عدد الأخطاء التي يجب إصلاحها.

وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إن السرعة غير المسبوقة التي تكتشف بها التقنيات الجديدة نقاط الضعف تفرض ضغطًا هائلًا على أنظمة لم تُصمم لمواجهة تغيير جذري بهذا التسارع.

وأضاف سلوويك: "الناس لديهم مهام أكثر في وقت أقل وبموارد أقل مما كان عليه الحال قبل سنوات، وهذا يثير الأخطاء.. المعدات متقدمة جدًا وسريعة وتواجه مشاكل كبيرة في الوقت نفسه".

خطر أكبر بعد اكتشاف الثغرات

ومن المرجح أن يواجه العالم المزيد من الأخطاء والحوادث مع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، وفق راج راجاراجان، مدير معهد الأمن السيبراني في جامعة لندن.

وحذّر خبراء الأمن السيبراني من أن خطر الانقطاعات يزداد في الأيام والأسابيع التي تلي اكتشاف ثغرة خطيرة، عندما تسارع المؤسسات إلى الحماية، وتنفذ أحيانًا حلولًا متسرعة دون اختبار كافٍ، مما قد يخلق مشاكل جديدة.