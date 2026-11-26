شن عبدالعزيز عبدالشافي، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، هجومًا على أداء الفريق الأحمر خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة، مؤكدًا أن الشكل الذي ظهر به اللاعبون لا يتناسب مع شخصية النادي الأهلي وتاريخه.

وقال عبدالعزيز عبدالشافي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "أنا بشجع الأهلي من سنة 51، وعمري في حياتي ما مر عليا نفس الإحساس اللي شعرت به في ماتش بيراميدز، المكسب والخسارة مقبولين، بس الشكل لا يناسب شخصية الكيان ولا لاعيبة الأهلي".

وأضاف: "الموضوع فيه صراحة، ومن وجهة نظري لازم نقول إن فيه خلل في حالة اللاعبين وحالة الفريق، وفيه خلل في الاختيارات".

وتحدث عبدالشافي عن مسؤولية الحسين عموتة، المدير الفني السابق للأهلي، عن تراجع الفريق، قائلًا: "بالنسبة لعموتة تمنحه 30% من مسؤولية التراجع، واللاعبين 70%، وفي لاعيبة مش شخصية النادي الأهلي".

وأوضح نجم الأهلي السابق أنه يرى وجود عدد من اللاعبين الذين لا تتناسب قدراتهم مع متطلبات الفريق، قائلًا: "أنا مش هقول أسماء لاعبين من شخصية الأهلي، بس فيه لاعيبة قدراتهم في الملعب لا تناسب، وأعتقد إن العدد وصل لـ9 لاعبين، منهم 4 أساسيين".

وانتقل عبدالشافي للحديث عن أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات وطاقة كبيرة، لكن مردوده داخل الملعب لا يعكس ذلك، قائلًا: "زيزو لاعب عنده طاقة كبيرة، ولكن مردوده ضعيف".

واستشهد بمشاركة زيزو في لقاء السكة الحديد، موضحًا أنه كان يتحرك بشكل جيد ونجح في تسجيل هدفين، مشيرًا إلى أن طريقة تسجيلهما تشبه الأهداف التي أحرزها خلال فترته مع الزمالك.

واختتم عبدالعزيز عبدالشافي تصريحاته بالتأكيد على أن بعض لاعبي الأهلي يحتاجون إلى مراجعة سلوكياتهم، قائلًا: "في لاعيبة محتاجة معالجة سلوكية وسلوكياتهم لا تتماشى مع الأهلي، وفي لاعب آخر محتاج معالجة نفسية".