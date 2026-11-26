أوصت إرشادات أمريكية جديدة بفحص مستويات الكوليسترول لدى الأطفال بداية من عمر 9 سنوات، في خطوة تستهدف اكتشاف اضطرابات الدهون مبكرًا والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية مستقبلًا، خاصة أن ارتفاع الكوليسترول قد يبدأ خلال مرحلة الطفولة دون ظهور أعراض واضحة.

ووفقًا للإرشادات الصادرة عن الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية لعام 2026، يُوصى بإجراء تحليل الدهون للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا، إذا لم يسبق لهم الخضوع للفحص، للكشف عن ارتفاع الكوليسترول الوراثي واضطرابات الدهون الأخرى.

لماذا يحتاج الأطفال إلى فحص الكوليسترول؟

قد يعاني الطفل من ارتفاع الكوليسترول دون أن يشكو من أي أعراض، وهو ما يجعل الفحص وسيلة مهمة لاكتشاف المشكلة مبكرًا، خاصة أن ارتفاع الدهون في الدم قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب في مراحل لاحقة من العمر.

كما أن بعض حالات ارتفاع الكوليسترول تكون وراثية، ولا ترتبط بالضرورة بزيادة الوزن أو تناول الأطعمة الغنية بالدهون.

متى يحتاج الطفل إلى تحليل الكوليسترول؟

حددت الإرشادات الأمريكية عددًا من الحالات التي تستدعي الانتباه إلى فحص الدهون، وتشمل:

الأطفال من عمر 9 إلى 11 عامًا الذين لم يسبق لهم إجراء الفحص.

الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بارتفاع الكوليسترول الوراثي.

الأطفال الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية في سن مبكرة.

الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي لارتفاع الكوليسترول الشديد.

وفي حالة وجود تاريخ عائلي للإصابة بارتفاع الكوليسترول الشديد أو أمراض القلب المبكرة، يمكن أن يبدأ الفحص من عمر عامين وفقًا لتقييم الطبيب.

ما التحاليل المطلوبة للكشف عن ارتفاع الكوليسترول؟

يعتمد الفحص على تحليل صورة الدهون في الدم (Lipid Profile)، والذي يقيس عدة مؤشرات مهمة، أبرزها:

الكوليسترول الكلي (Total Cholesterol).

الكوليسترول الضار (LDL).

الكوليسترول الجيد (HDL).

الدهون الثلاثية (Triglycerides).

ويمكن إجراء الفحص الأولي دون صيام من خلال قياس الكوليسترول الكلي والكوليسترول الجيد، أو إجراء تحليل الدهون الكامل بعد الصيام وفقًا لتقييم الطبيب.

كيف تحمين قلب طفلك من ارتفاع الكوليسترول؟

تؤكد التوصيات الطبية أهمية اتباع نمط حياة صحي منذ الطفولة، من خلال:

تقديم الخضراوات والفواكه يوميًا. الاهتمام بتناول الحبوب الكاملة والبقوليات والأطعمة الغنية بالألياف. تقليل الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة. تشجيع الطفل على ممارسة النشاط البدني بانتظام. الحفاظ على وزن صحي مناسب لعمره وطوله. الاهتمام بالنوم الجيد والابتعاد عن التدخين السلبي.

وتشدد التوصيات على أن اكتشاف ارتفاع الكوليسترول في سن مبكرة يساعد على التدخل المناسب وتقليل المخاطر الصحية المستقبلية، مع ضرورة تحديد العلاج وفقًا لنتائج التحاليل وتقييم الطبيب المختص.

المصدر: الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية.