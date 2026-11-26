قال السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إيران تعتمد في المواجهة مع الولايات المتحدة على عامل الجغرافيا، خاصة مضيق هرمز، الذي يعد من أهم المضايق الحيوية في العالم.

وأوضح مشرفة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن 25% من نفط العالم يمر عبر مضيق هرمز، كما يمر من خلاله 80% من النفط المتجه إلى آسيا، مشيرًا إلى أن المضيق يمثل ممرًا مهمًا لصادرات الطاقة، فضلًا عن مرور أغلب صادرات دول الخليج عبره، وهو ما يجعل الجغرافيا ورقة ضغط مهمة في يد الجانب الإيراني.

وأضاف أن القوة العسكرية الأمريكية المفرطة لم تنجح في فتح المضيق بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك تعطيلًا جزئيًا للملاحة، حيث انخفضت كميات النفط التي تمر عبر المضيق، وفقًا لتقديره، من نحو 20 مليون برميل يوميًا إلى ما بين 5 و6 ملايين برميل.

وأشار إلى أن إيران تعطل حركة المرور في المضيق باستخدام وسائل غير تقليدية، مثل الألغام العائمة والزوارق المسيرة والطائرات المسيرة، وهي وسائل منخفضة التكلفة مقارنة بما تستخدمه الولايات المتحدة للتصدي لها.

وأوضح أن الزورق المسير قد تتراوح تكلفته بين ألف و1500 دولار، بينما قد تصل تكلفة الصاروخ الأمريكي المستخدم في مواجهته إلى مليون دولار، وهو ما يمنح إيران قدرة أكبر على الاستمرار في المواجهة بتكلفة أقل.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تتعرض لاستنزاف مالي مستمر، موضحًا أن تكلفة البارجة تصل إلى نحو 400 مليون دولار شهريًا، بالإضافة إلى نحو 300 مليون دولار للجناح الجوي المحمول عليها.

وأضاف أن السفير قدّر تكلفة المجموعة القتالية بنحو 800 مليون دولار، دون أن يتطابق هذا الإجمالي حسابيًا مع الرقمين السابقين، كما أشار إلى أن تكلفة السفن والمدمرات تتراوح بين 3 و4 ملايين دولار يوميًا.

وأكد أن هذا الاستنزاف المالي، إلى جانب استمرار تعطيل الملاحة، يمثلان أحد عناصر القوة التي تعتمد عليها إيران في المواجهة.