شارك اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في اجتماع مجلس جامعة سمنود التكنولوجية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة الجامعة التعليمية وخططها المستقبلية، وبحث سبل مواصلة تطوير منظومتها الأكاديمية والتطبيقية، وتعزيز دورها في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات التكنولوجية والخبرات العملية التي تتطلبها القطاعات الإنتاجية والصناعية.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رمضان درويش، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور منتصر دويدار، رئيس الجامعة السابق، والمهندس أحمد بدر، رئيس شركة مصر للغزل والنسيج، وأعضاء مجلس الجامعة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية، أن جامعة سمنود التكنولوجية تمثل صرحًا تعليميًا مهمًا وإضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي بالمحافظة، ونموذجًا للتطور الذي تشهده الجامعات التكنولوجية في مصر، من خلال تبني منظومة تعليمية حديثة تجمع بين التأصيل العلمي والتدريب العملي والتطبيق التكنولوجي، بما يواكب متطلبات الثورة الصناعية والتطورات المتسارعة في مختلف مجالات الإنتاج والصناعة.

رفع كفاءة الخدمات

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به الجامعة في إعداد كوادر شابة مؤهلة تمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية، مؤكدًا أن أهمية الجامعة لا تقتصر على تقديم خدمة تعليمية متميزة فحسب، بل تمتد لتكون شريكًا فاعلًا في دعم الصناعة، وربط التعليم باحتياجات المؤسسات الإنتاجية، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب للمشاركة في سوق العمل والمساهمة في مسيرة التنمية.

تحسين خدمات طلابية

وأضاف أن محافظة الغربية حريصة على دعم الجامعة وتعزيز أوجه التعاون معها، والاستفادة من إمكاناتها العلمية والتكنولوجية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها التعليمية، وتعظيم دورها في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن الجامعات تمثل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، وأن تطوير التعليم التكنولوجي وتأهيل الكوادر المتخصصة يأتي في مقدمة ركائز الاستثمار في الإنسان وصناعة المستقبل.