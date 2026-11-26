عاد الذهب للارتفاع من جديد اليوم الخميس 26 نوفمبر، بعد التراجع الذي سجله في التعاملات الصباحية، ليستقر في نهاية اليوم عند نفس مستوى أمس الأربعاء، في ظل حالة من التذبذب الواضحة التي يمر بها المعدن الأصفر في الفترة الحالية بين الارتفاع والانخفاض.

وكان الذهب قد بدأ تعاملات اليوم على تراجع، حيث سجل عيار 21 في الصباح 5,625 جنيها، وجنيهات الذهب 45,000 جنيه، قبل أن يعوض خسائره خلال ساعات النهار ويعود للصعود ويستقر عند 5,635 جنيها لعيار 21، و45,080 جنيها للجنيه الذهب، وهو نفس مستوى إغلاق أمس، ليعكس حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على السوق مع ترقب المستثمرين لتحركات الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

سعر جرام عيار 24 سجل اليوم: 6,440 جنيها

سعر جرام عيار 22 سجل اليوم: 5,903 جنيهات

سعر جرام عيار 21 سجل اليوم: 5,635 جنيها

سعر جرام عيار 18 سجل اليوم: 4,830 جنيها

سعر جرام عيار 14 سجل اليوم: 3,757 جنيها



سعر أوقية الذهب عيار 24 سجل اليوم: 200,306 جنيهات

سعر جنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 21 سجل اليوم: 45,080 جنيها