بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان ، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في ضحايا الحريق الذي اندلع بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



​وأعرب رئيس مجلس السيادة عن خالص تعازي السودان، حكومةً وشعباً، لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية.

وأكد البرهان على تضامن السودان الكامل ووقوفه إلى جانب مصر وأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.​ وسائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.