تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بلاغاً عن وقوع حادث على بعد 18 ميلاً بحرياً شرق خصب في سلطنة عُمان.

وأفادت السلطات المحلية في السلطنة بأن ناقلة -كانت في طريقها للخروج- تعرضت للاصطدام بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.

وبحسب التقرير الصادر “ UKMTO ” فقد تأكدت سلامة جميع أفراد الطاقم، ولا توجد حالياً أي تقارير عن وقوع أضرار بيئية.



كما نصحت UKMTO السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، وإبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عن أي نشاط مشبوه، وذلك في الوقت الذي تجري فيه السلطات تحقيقاتها حول الحادث.