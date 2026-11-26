ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية لبرنامج التعاون القطاعي الاستراتيجي المصري الدانماركي في مجال الطاقة (SSC) ، الذي انعقد اليوم الخميس بمشاركة السفير، لارس بو مولر سفير مملكة الدانمارك لدى القاهرة،و ورامس تانج فيد ، مدير التعاون الدولي بالوكالة الدنماركية للطاقة ،وشمل جدول الأعمال مرتكزات ومحاور العمل المشترك والتعاون الاستراتيجي للتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة وتطوير كافة الأنشطة والمشروعات والدراسات الخاصة بطاقة الرياح في مصر والتصنيع المحلي لمهماتها ،وتعزيز القدرات في مجال تخطيط الشبكة الكهربائية لاستيعاب الطاقات المتجددة المتغيرة ، وزيادة قدرة المنظومة الكهربائية على دمج الطاقة المتجددة المولدة على الشبكة بكفاءة اقتصادية ودعم كفاءة استخدام الطاقة ،ودعم خارطة طريق لسوق الكهرباء تحدد أدوار مشغلي السوق، والجهات التنظيمية، ومشغلي المنظومة، وتمهد لإنشاء أسواق تنافسية، وتضمن التشغيل الأمثل للمنظومة،وتساهم فى نقل الكهرباء عبر الحدود

اكد الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور على عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، والمهندس ايهاب اسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة واللواء محمد عيسي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والاتفاقيات ، وعدد من الخبراء الفنيين من الجانبين المصري والدانماركي، على مواصلة التنسيق والشراكة مع الجهات والمؤسسات الدولية والعالمية من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الطاقي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيراً إلى العلاقات الممتدة والعريقة بين مصر والدانمارك ، والتعاون القائم، في إطار اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بمراحلها المختلفة ، موضحا أن التحول العالمي في أنظمة الطاقة أصبح واقعا لا مفر منه لتحقيق اقتصاد مستدام، وفتح آفاقا غير محدودة للتعاون بين الدول

اضاف الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ينفذ حزمة من الإصلاحات والمبادرات الرامية إلى ضمان استقرار وموثوقية التغذية الكهربائية، وتحسين كفاءة الطاقة، وجذب استثمارات القطاع الخاص، لا سيما في مشروعات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية بالتعاون والشراكة مع شركائنا الدوليين، وفي مقدمتهم الدانمارك من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ، موضحاً ان إجمالي القدرات الحالية من الطاقات المتجددة على الشبكة بلغت 10.5 جيجاوات، وبلغ إجمالي بطاريات التخزين 1.1 جيجاوات ، مؤكداً اننا نسابق الزمن للوصول بنسبة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، بالتوازي مع إضافة 14 جيجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، سواء المنفصلة أو المتصلة ، كما نعمل على تطوير وتحديث شبكات النقل والتوزيع، ومحطات المحولات، وخطوط النقل الهوائية، ومراكز التحكم الذكية ، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا.

أشاد الدكتور محمود عصمت ، بالتعاون القائم مع الدانمارك ، والجهود المبذولة لتخطيط قطاع الكهرباء وتطوير القدرات في مجال النمذجة. مشيراً الى الرؤية المستقبلية فى قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها لعامي 2030 و2040 والتوسع في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، مدعومةً بتوليد تقليدي مرن، مع الحد من الزيادات في تكاليف المنظومة وخفض استخدام الوقود ،مشيرا إلى الدور الدانماركي الداعم لإعداد خارطة طريق لسوق الكهرباء يحدد أدوار مشغلي السوق، والجهات التنظيمية، ومشغلي المنظومة، ويمهّد لإنشاء أسواق تنافسية، ويضمن التشغيل الأمثل للمنظومة،ويساهم فى تجارة الكهرباء عبر الحدود، وتحقيق التكامل الإقليمي للأسواق، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة الكهربائية على دمج الطاقة المتجددة بكفاءة وبتكلفة اقتصادية ، بالإضافة إلى أكواد الشبكة وما يتعلق بأنظمة تخزين الطاقة والبطاريات وتكنولوجيا تشكيل الشبكة (Grid Forming)، ومشروعات الربط الكهربائي بالتيار المستمر عالي الجهد (HVDC). مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من هذه الدراسات، وتخضع حالياً للمراجعة تمهيداً لاعتمادها النهائي

أوضح الدكتور محمود عصمت أهمية استمرار الدعم في عدد من المجالات الرئيسية، منها دمج الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل على الشبكة وتعزيز مرونة المنظومة واستقرار الشبكة ، ووضع قواعد سوق شفافة وتحديد واضح للمسؤوليات المتعلقة بالتوزيع الاقتصادي للأحمال (Dispatch)، والتخطيط، والتسويات المالية ، وتحديث أكواد الشبكة ومتطلبات الربط لضمان التشغيل الآمن للسوق المترابطة مستقبلاً. ،وكذلك المضي قدماً نحو سوق كهرباء تنافسية مع الحفاظ على أمن المنظومة، وحماية المستهلكين، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية مشيرا إلى ضرورة تنفيذ مشروعات تجريبية لأسواق اليوم التالي (Day-ahead) والخدمات المساعدة جنباً إلى جنب مع النظام التنظيمي القائم، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

اشار الدكتور محمود عصمت الى إعداد تقرير يتضمن تعزيز منهجيات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) في تقييم موارد الرياح والتنبؤ بإنتاجية المشروعات، بما في ذلك خيارات تنفيذ حملات قياس إضافية لدعم التخطيط الاستراتيجي، موضحاً العمل على إنشاء سجل وطني لكفاءة الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك ، بالاستفادة من الخبرات الدنماركية فى هذا المجال ، مبيناً الانتهاء من الأعمال التحضيرية والدعم الفني، وجارى العمل على إنشاء وتطوير المنصة الإلكترونية فور تأمين التمويل اللازم ، موضحاً فرص التعاون والشراكة خلال المرحلة الثالثة للاتفاق الاستراتيجي المصري الدنماركي للفترة (2027–2029) وزياده الدعم لمجالات تخطيط الطاقة وبناء القدرات الداخلية ، وكذلك دعم تقييم تأثير المركبات الكهربائية على شبكات الجهد المنخفض، ودمج نتائج هذا التقييم في دراساتنا لتخطيط الطاقة

اختتم الدكتور محمود عصمت كلمته مؤكداً ان التقدم الذي أحرزناه في إطار برنامج التعاون القطاعي الاستراتيجي المصري الدنماركي يعد انجازاً ويمثل المحرك الفكري والفني الذي يضمن دمج هذا التوسع الضخم في البنية التحتية الخضراء بأمان، وتخطيطه على النحو الأمثل، وتداوله بكفاءة. معربا عن ثقته التامة بأن هذا البرنامج سيواصل كونه النموذج الذهبي للتعاون الثنائي ، مقدما الشكر لأعضاء اللجنة التنفيذية، والخبراء الفنيين، من الجانبين المصري والدنماركي، الذين بذلوا جهوداً حثيثة لإنجاح انعقاد اجتماع اللجنة التوجيهية