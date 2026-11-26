يشهد القطاع المصرفي العالمي تحولًا متزايدًا في آليات تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل التقليدية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والبيانات الرقمية في تحديد القدرات المالية الحقيقية للمشروعات وفرص نموها المستقبلية.

وتبرز أهمية هذا التحول في ضوء التحديات التمويلية التي تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أكثر من 95% من الشركات عالميًا، فيما تُقدر الفجوة التمويلية لهذه المشروعات في الاقتصادات الناشئة بنحو 5 تريليونات دولار.

وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعلم الآلي فرصًا لتطوير آليات التقييم الائتماني، من خلال دراسة التدفقات النقدية والمعاملات المالية والفواتير الرقمية وسجلات المدفوعات، بما يسهم في بناء رؤية أكثر شمولًا حول قدرة المشروعات على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وصرح محمد طلعت، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق مصر، بأن الاعتماد على السجلات الائتمانية التقليدية وحدها قد لا يعكس بصورة كاملة الإمكانات الاقتصادية للمشروعات، خاصة تلك التي تمتلك فرصًا للنمو وقدرات على السداد، لكنها تفتقر إلى السجلات المالية الكافية.

وأوضح أن التحليلات المتقدمة تساعد المؤسسات المصرفية على التمييز بين التقلبات المالية المؤقتة والتراجع المستمر في الأداء، بما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية أكثر دقة، تراعي طبيعة الأنشطة الاقتصادية والظروف التشغيلية لكل مشروع.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين البنوك والجهات الرقابية ومكاتب الاستعلام الائتماني، لتطوير أطر تبادل البيانات بموافقة العملاء، مع ضمان حماية الخصوصية والشفافية والرقابة المستمرة على نماذج التقييم.

ويمثل تطوير منظومة الجدارة الائتمانية أحد المسارات المهمة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحقيق التوازن بين إدارة المخاطر المصرفية ودعم نمو المشروعات، بما ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة.

