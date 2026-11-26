أعلنت شركة مصر للطيران للشحن الجوي عن تسيير أولى رحلاتها المنتظمة إلى مدينة كارديف بدولة ويلز بالمملكة المتحدة، باستخدام طائرة الشحن الجوي الحديثة من طراز A330-200F، والتي نقلت حمولة بلغت نحو 52 طنًا من الحاصلات الزراعية المصرية إلى المملكة المتحدة.

وتُعد هذه الرحلة الأولى من نوعها في تاريخ الناقل الوطني إلى ويلز، بما يمثل إضافة مهمة لشبكة خطوط الشحن الجوي الدولية، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز حركة الصادرات والواردات بين البلدين، بما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.

وقد جاء الاتفاق على تشغيل الخط الجديد عقب مراجعة شاملة لكافة المتطلبات والمستلزمات التشغيلية اللازمة لضمان انتظام وكفاءة التشغيل، وذلك من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين المصري والبريطاني، وبحضور كل من الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، والسيد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالشركة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مطار كارديف، وممثلي شركة Swissport، وكيل الخدمات بالمطار، ومسؤولة التجارة بدولة ويلز، حيث تم بحث ومراجعة مختلف الجوانب التشغيلية والتجارية تمهيداً لبدء تشغيل الخط وفقاً للخطة المتفق عليها.

ومن المقرّر تشغيل الخط الجديد بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، بما يوفر خدمة شحن منتظمة تسهم في تلبية احتياجات المصدرين وتعزيز حركة نقل البضائع بين مصر والمملكة المتحدة.

ويأتي إطلاق هذا الخط الجديد في ضوء حرص شركة مصر للطيران للشحن الجوي على القيام بدورها كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد القومي وتنمية الصادرات المصرية، من خلال التوسع في شبكة خطوط الشحن الجوي والوصول إلى مختلف الوجهات الدولية، بما يسهم في توفير حلول نقل جوي منتظمة وفعالة تلبي تطلعات المصدرين وتواكب احتياجات الأسواق العالمية.

وتواصل مصر للطيران للشحن الجوي تنفيذ خططها الطموحة لتطوير أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية والتوسع في أسواق جديدة، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لحركة الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.