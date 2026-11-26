أعربت الفنانة رانيا يوسف عن حزنها الشديد إزاء ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي وقع مساء الأربعاء، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مقدمة خالص التعازي لأسر المتوفين، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وحرصت رانيا يوسف على مشاركة رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، دعت خلالها بالرحمة والمغفرة للضحايا، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، دعواتكم لهم بالرحمة والمغفرة، اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه».

وأضافت: «أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر شهداء حادث الطريق الدائري، اللهم اغفر لهم، وأسكنهم فسيح جناتك، واربط على قلوب أهليهم وذويهم، واشفِ المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا».



وتعود تفاصيل الواقعة إلى انقلاب ناقلة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، أعقبه اشتعال النيران بها وامتداد الحريق إلى عدد من السيارات والدراجات النارية المحيطة، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة بلغت 31 حالة وفاة و21 مصابًا، فيما أشارت التقديرات الأولية للنيابة العامة إلى تفحم 27 مركبة وعلى الفور، دفعت الجهات المعنية بسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث

للتعامل مع النيران ونقل المصابين إلى المستشفيات، بينما بدأت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب التصادم والحريق وتحديد المسؤوليات.

وأمرت النيابة بأخذ عينات الحمض النووي DNA من جثامين المتوفين الذين تعذر التعرف

على هوياتهم، تمهيدًا لإجراء التحاليل اللازمة ومضاهاة العينات لتحديد هوياتهم ، وتواصلت حالة التضامن مع أسر الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرص عدد

من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء والدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء العاجل.