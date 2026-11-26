حرصت الفنانة ياسمين صبري على تقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معربة عن خالص مواساتها لأهالي المتوفين، وداعية الله بالشفاء العاجل للمصابين.

وكتبت ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث منطقة الوراق. أسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. حفظ الله مصر من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وكان الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة قد شهد اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وأسفر عن تفحم عدد كبير من المركبات.

ووفقًا للتقديرات المبدئية الواردة بشأن الحادث، أسفر الحريق عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب اندلاع الحريق والمسؤول عن الحادث.