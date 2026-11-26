أعرب هاني عبد السميع، القيادي بحزب مستقبل وطن، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل وتمام العافية.

وأكد «عبد السميع»، في بيان، أن الحادث يمثل فاجعة إنسانية مؤلمة تستوجب الوقوف إلى جانب الأسر المتضررة، ومساندتها في هذا الظرف الصعب، مشددًا على أن التضامن المجتمعي والتكاتف الإنساني يظلان من أهم صور الدعم التي يحتاج إليها المواطنون في أوقات المحن والأزمات.

وأشار إلى أهمية تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا، والعمل على تيسير الإجراءات التي من شأنها تخفيف الأعباء عنهم، سواء من خلال الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، أو المساندة الاجتماعية والإنسانية لأسر المتوفين، بما يعكس تقدير المجتمع لمعاناة المتضررين وحرصه على الوقوف بجانبهم.

وشدد على أن التعامل مع مثل هذه الحوادث لا ينبغي أن يقتصر على مشاعر الحزن والتعاطف، بل يجب أن يمتد إلى تقديم المساندة الفعلية لكل من طالتهم آثار الحادث، مؤكدًا أن دعم الأسر المنكوبة ومتابعة احتياجات المصابين مسؤولية إنسانية ومجتمعية تستدعي تضافر الجهود.

كما أعرب عن تقديره لكل الجهود المبذولة في التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم الرعاية للمصابين، داعيًا إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم للمتضررين، ومراعاة الأبعاد الإنسانية والنفسية التي تمر بها أسر الضحايا والمصابين خلال هذه المرحلة.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن قضاء الله وقدره فوق كل شيء، مجددًا خالص العزاء لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يحفظ الله مصر وأبناءها من كل مكروه وسوء