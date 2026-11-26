أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي زوال الخطر في منطقة الرياض، عقب إطلاق إنذار للتحذير من وجود خطر محتمل، وذلك عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

ودعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى مواصلة الالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة، وتجنب التجمع أو التصوير في المواقع التي شهدت إطلاق الإنذارات، حفاظا على سلامتهم، مؤكدة ضرورة عدم الاقتراب من المواقع الخطرة.

حالة التأهب الأمني

ويأتي الإعلان في ظل حالة التأهب الأمني التي تشهدها المملكة على خلفية التهديدات والهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف مواقع ومنشآت داخل الأراضي السعودية.

وتشهد العاصمة الرياض ومناطق سعودية أخرى إنذارات متكررة عبر منظومة الإنذار المبكر، بالتزامن مع التطورات العسكرية والأمنية في المنطقة.